Wattenscheider Brücke weicht für Wohnhäuser und Radweg

Direkter Weg ohne Stufen

Anwohnerin Cornelia Funkenberg erinnert sich, dass die Asthma-Brücke viele Jahre eine beschwerliche Verbindung über die Bahnstrecke von der Südfeldmark nach Günnigfeld bildete. „Wer diesen Weg gehen musste, hatte sein Fitnessprogramm erledigt. Für Gehbehinderte oder Mütter mit Kinderwagen war es ein nicht zu überwindender Stahl-Koloss. Daher war die Freude über den Umbau etwa bei Rollstuhlfahrern groß, auch Radfahrer nutzten den Weg gern als sichere Abkürzung.“

Die Nachbarn hoffen nun darauf, dass der RS1 an dieser Stelle schnell weitergebaut wird, denn die Bahnstrecke wurde in den vergangenen Jahren mehrfach gerodet. Funkenberg meint: „Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld hier unnütz verschwendet wurde. Aber am Ende wird alles gut. Wir freuen uns in der Südfeldmark auf eine direkte Anbindung an den RS1 und darüber, ohne große Kraftanstrengung nach Günnigfeld zu kommen.“