Wattenscheid: Wird früheres Seniorenheim zum „Lost Place“?

Bochum-Wattenscheid. Fenster und Türen stehen offen. Unbekannte sollen in leere Seniorenwohnungen in Wattenscheid eingedrungen sein. Das sagt die VBW.

In die leerstehende Seniorenwohnanlage an der Park- und Steinhausstraße in Wattenscheid-Westenfeld sollen Unbekannte eingebrochen sein und die Zimmer durchwühlt haben. Terrassen- und Haustüren sowie Fenster auf beiden Etagen der Wohngebäude stehen teilweise offen, teilt ein Informant mit, der sich bei der WAZ-Redaktion meldete. Auf dem Gelände der ehemaligen Seniorenwohnanlage liegt Müll und Hausrat, wie beispielsweise ein altes Kühlgerät und ein Rollator.

Mehrere Terrassentüren der Seniorenwohnanlage stehen offen. Auch Fenster sind geöffnet. Foto: Inga Bartsch

Ein Blick durch das Fenster in eine der Wohnungen gibt den Blick auf weiteren Müll frei. Eine Kaffeemaschine liegt neben anderen Küchenutensilien. In Gläsern auf der Fensterbank sind Tütchen mit Instantkaffee. Eine Zimmertür, aus der das Glas in der Mitte entfernt wurde, liegt in einer anderen Wohnung auf dem Boden. Das Gelände der ehemaligen Seniorenwohnanlage erinnere eher an einen „Lost-Place“.

Fall in Wattenscheider Seniorenwohnanlage ist polizeibekannt

Der Fall sei polizeibekannt. Eine Anzeige wegen „besonders schweren Diebstahls“ am 27. Januar wurde aufgenommen, teilt Polizeisprecher Marco Bischoff auf Anfrage mit. Die Anzeige werde von der Staatsanwaltschaft weiterbearbeitet.

Seit Monaten stehen die Wohngebäude leer und sollen abgerissen werden. Es soll ein modernes Wohnquartier entstehen. Das plant das Wohnungsbauunternehmen VBW, dem das Gelände gehört. „All unsere Objekte werden generell, bis sie rückgebaut/abgetragen werden, nach einem bestmöglichen Standard verschlossen“, sagt Dominik Neugebauer, Pressesprecher des VBW.

Unbekannte dringen in Wohnungen ein – Sicherungsunternehmen ist beauftragt

Die ehemalige Seniorenwohnanlage sei außerdem „leergezogen, leergeräumt und medienbefreit“, heißt es von Neugebauer. Das bedeutet, es gebe weder Strom noch Heizung oder Wasser in den Wohnungen. Dennoch scheint es, als würden sich immer wieder Unbekannte Zutritt zu den Wohnungen verschaffen. Auf die Frage, ob das Wohnungsbauunternehmen von den Vorfällen in der Steinhausstraße weiß, antwortet Neugebauer nicht direkt.

Das Wohnungsbauunternehmen habe ein Sicherungsunternehmen beauftragt, die Türen und Fenster zu verschließen, so der Pressesprecher. Auch der Hausmeister gehe regelmäßig das Gelände ab, um beispielsweise Müll abtransportieren zu lassen. Vandalismus und mutmaßliches Eindringen in die leerstehenden Wohnungen müssen gemeldet werden. Zukünftig sollen Bauzäune das Gelände zusätzlich sichern, sagt Neugebauer: „Das gehört generell zu unserem Standard.“

Neubau in Wattenscheid geplant: Fertigstellung noch offen

Die ehemalige Seniorenwohnanlage an der Steinhausstraße in Bochum-Wattenscheid soll zu einem neuen Wohnquartier werden.

Das neue Wohnquartier an der Park- und Steinhausstraße befinde sich derzeit noch in einer frühen Phase der Planung. „Aktuell sind wir dabei, Vorentwürfe zu planen“, erklärt Neugebauer. Geplant seien für das Gelände über 100 neue Wohneinheiten in verschiedenen Eigentumsformen.

Mindestens ein Drittel der Wohnungen sollen öffentlich geförderte Mietwohnungen werden. Eine Quartiersmitte soll ein Treffpunkt für die Nachbarschaft werden. Außerdem soll das Innere des Wohnquartiers so gut es geht autofrei sein, weswegen es eine Tiefgarage geben soll. Wann genau das neue Wohnquartier fertig sein soll, ist allerdings noch nicht bekannt.

