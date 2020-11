Wattenscheid: Wie sich die UWG in die Lokalpolitik einbringt

Wattenscheid. Die Fraktionen von Unabhängiger Wählermeinschaft/Freie Bürger formieren sich nach der Kommunalwahl mit Lücking, Pohlmann, Winkler und Kanthack.

Nach der Kommunalwahl tritt die Unabhängige Wählergemeinschaft UWG: Freie Bürger mit einer Dreier-Fraktion an, die Wattenscheider Bezirksfraktion hat zwei Sitze. In den kommenden fünf Jahren Jahren wollen Hans-Josef Winkler (71) und Tim Pohlmann (48) in der Ratsfraktion Jens Lücking (56) unterstützen. Sie sehen ihre Schwerpunkte in den Themenbereichen Soziales und Arbeit sowie Schule und Bildung.

Hans-Josef Winkler Foto: UWG / WAZ

Tim Pohlmann legt seinen politischen Arbeitsschwerpunkt auf die Bereiche Digitalisierung, Sanierung und Ausstattung von Schulen. „Vor allem im Bereich Digitalisierung gilt für mich, dass die Verantwortlichkeit für Planung, Koordination und Umsetzung bzw. Betreuung in einer Hand liegen muss.“

Josef Winkler bildet mit Katja Kanthack die UWG: Freie Bürger-Bezirksfraktion in Wattenscheid und ist dort Fraktionsvorsitzender. „Wir beobachten, begleiten und kontrollieren kritisch die Arbeit der Verwaltung, mischen uns ein, regen an und sind offen für sachliche Debatten“, bekräftigt er.

Katja Kanthack Foto: UWG / WAZ

Probleme am S-Bahnhof und der Waldbühne

Der sozialpolitisch engagierte Politiker, dem die Gestaltung des sozialen demografischen Wandels, Umsetzung des Teilhabe-Chancengesetzes und das Thema Inklusion am Herzen liegen, weiß aber auch um die Nöte in Wattenscheid: „Die Verkehrsprobleme im Bereich Höntroper Bahnhof/Ärztehaus müssen dringend und absehbar gelöst werden. Auch der Erhalt des Kulturgutes Waldbühne Höntrop steht mit auf meiner Prioritätenliste. Besonders wichtig ist mir, dass wir in Wattenscheid und Bochum mit allen Menschen zusammen sozial, ökologisch und wirtschaftlich in die Zukunft gehen. Unsere Stadt muss in allen Bezirken offen sein für junge Familien, alteingesessene und zugezogene Menschen.“

Katja Kanthack legt ihren Schwerpunkt auf Schul- und Familienpolitik und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Wir müssen auch schauen, wie wir es im Konsens schaffen, unsere Innenstadt und den August-Bebel-Platz aufzuwerten und zu verbessern und den Leerständen entgegenzuwirken.“