Wattenscheid: WAZ-Winter hat mit 88 weiter kritischen Blick

Wattenscheid. 88 Jahre und stets mit kritischem Blick: Alfred „WAZ“-Winter feiert am 8.11. Geburtstag. Er hat Wattenscheid über Jahrzehnte intensiv begleitet.

In den zurückliegenden 88 Jahren erlebte Alfred Winter viele unterschiedliche Zeiten und gesellschaftliche Entwicklungen. Aufgewachsen im Nazi-Deutschland, Bombenangriffe, es folgten das Wirtschaftswunder, die Wiedervereinigung, eine explodierende Digitalisierung und aktuell eine Pandemie von historischem Ausmaß. Durch seine Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit weiß er nur zu gut wie es ist, Krisen durchzustehen und trotzdem einen realistischen Blick zu behalten.

Über Jahrzehnte bei der WAZ Wattenscheid

„Große Sprünge, etwa so wie in den 1970er Jahren, kann ich nicht mehr machen. Damals habe ich die Restaurierung der Turmspitze der Propsteikirche oben auf dem Außengerüst fotografisch dokumentiert. Das lasse ich heute lieber bleiben“, betont Winter mit einem Augenzwinkern.

Corona lässt keine Feier zu

Eigentlich plante der Senior, die „88“ als letzten großen Geburtstag im altvertrauten Kreis zu begehen. Aber wie vielen anderen Menschen machten ihm die Corona-Beschränkungen einen Strich durch die Rechnung. So wird ihn am Sonntag, 8. November, sein Sohn Frank auf einen Geburtstagskaffee besuchen. Viele Geschenke haben ihn bereits erreicht und warten an seinem Ehrentag darauf, geöffnet zu werden. Ein wenig wehmütig gesteht er: „Mir bleibt die Hoffnung, dass meine mittlerweile angegriffene Gesundheit und Corona mitspielen und wir dann eben den kommenden Geburtstag im nächsten Jahr entsprechend feiern können.“

Die eigene Trauerfeier ist geregelt

Zwangsläufig richtet sich im November der Blick auf die werden in diesem Monat nach außen getragen. Deutlich machen das unsere christlichen Traditionen. Wir schmücken die Gräber, erleuchten sie mit Kerzen und treffen uns auf dem Friedhof um zu beten. Für Alfred Winter ist der eigene Tod kein Tabuthema: „Ich habe meine Trauerfeier geregelt, meine Urne ausgesucht und Grabstellen für mich und meine Frau im Kolumbarium St. Pius reserviert.“ Dennoch bezeichnet er sich selber als zufriedenen Menschen: „Für mich ist Zufriedenheit wichtiger als Glück. Zufriedenheit ist unabhängig von äußeren Eindrücken. Ich bin schon zufrieden ohne Schmerzen heute hier sitzen zu können.“

Von Emsdetten nach Wattenscheid

Alfred Winter wurde am 8. November 1932 in Emsdetten geboren und arbeitete von 1964 bis 1996 als Bildredakteur in der Lokalredaktion der WAZ Wattenscheid. Während dieser Zeit wurde „WAZ-Winter“ zu einer Wattenscheider Institution. Noch heute ist er für seine bildjournalistische Tätigkeit und seine unverwechselbare Persönlichkeit beliebt und hoch geachtet.