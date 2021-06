Wattenscheid: UWG/Freie Bürger fordern Kampf gegen Ratten

Das Germanenviertel mit dem Kreisverkehr an der Westenfelder Straße links in der Bildmitte.

Höntrop/Leithe. Die Bezirksfraktion Wattenscheid kritisiert die unzureichende Grünpflege. An zwei Stellen in den Stadtteilen bestehe Handlungsbedarf.

Als „ungelöst“sieht Hans-Josef Winkler, Fraktionsvorsitzender der UWG: Freie Bürger in der Bezirksvertretung Wattenscheid, die regelrechte Rattenplage an der unbebauten Südseite der Wikingerstraße in Höntrop an. Als Teil des dicht besiedelten Germanenviertels dient die Straße Fußgängern und Radfahrern als Verbindung. „Leider gelangt sehr viel Abfall in den Randbewuchs, vor allem auch Essenreste“, hat Winkler festgestellt, „ein gefundes Fressen für Ratten.“

Auf eine Anfrage aus Mai 2020 antwortete die Verwaltung: „Die Grünfläche gehört einer Eigentümergemeinschaft mit ca. 460 verschiedenen Eigentümern. Von der Verwaltung wurde festgestellt, dass die Wikingerstraße nur sehr geringfügig durch den privaten Grünbewuchs beeinträchtigt würde.“

Eigentümer beteiligen

Winkler meint dazu allerdings: „Diese Feststellung ist unzutreffend. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. In meiner Anfrage an den Bezirk habe ich zwei Punkte formuliert: Welche Möglichkeit sieht die Verwaltung zur Durchführung von Maßnahmen der Rattenbekämpfung? Und: Inwieweit können die Grundstückseigentümer oder sonstigen Grundstücksberechtigten verpflichtet werden, sich an den Kosten zu beteiligen?“

Der Fuß- und Radweg zwischen der Kemnastraße und der Gutenbergstraße ist ein viel genutzter Weg. Leider sei dieser häufig sehr verschmutzt und ungepflegt. „Erst, wenn Beschwerden kommen, reagiert die Verwaltung“, kritisiert Winkler. Dabei könnte dieser Weg bei der Spielplatz-Reinigung an der Kemnastraße mitmacht werden. Gleiches treffe auch bei der Grünpflege zu. „Der Verbindungsweg sollte daher in das Pflegeprogramm für Leithe aufgenommen werden und Reinigung und Grünschnitt in regelmäßigem Turnus erfolgen.“

