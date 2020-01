Wattenscheid: Transporter macht Karnevalisten mobil

Der Countdown läuft für die Karnevalisten, ein Haufen von Terminen wartet auf das Stadtprinzenpaar Bodo I. und Alexandra I.. Seit gut 35 Jahren ist das Autohaus Kittler an der Feldstraße dem fröhlichen Brauchtum in der Hellwegstadt verbunden und stellt auch in der neuen Session wieder einen geräumigen Transporter zur Verfügung.

Er bietet ausreichend Platz, um auch die Garde zu den vielen Veranstaltungen bringen zu können. Denn mit dem Regentenpaar, einem Adjutanten-Trio, den Mitgliedern des Festausschusses und der Prinzengarde ist ein stattlicher Tross unterwegs, um das Motto „Jeck sein verbindet“ zu verbreiten.

Tamara Kittler, Chefin des Autohauses (Mitte), unterstützt seit 35 Jahren die Wattenscheider Karnevalisten. Foto: Vladimir Wegener / FFS

Schon vor dem Start zum Straßenkarneval mit dem Biwak auf dem Alten Markt am Samstag, 1. Februar, warten reichlich Repräsentations-Veranstaltungen. Auf dem Kalender haben Bodo I. und Alexandra I. schon am Freitag, 24. Januar, den Wagenbau-Abschluss der Sevinghauser Gänsereiter bei „Kümmel Kopp“ am Hellweg.

Dann geht die Rundreise zu den befreundeten Vereinen in der Nachbarschaft weiter mit dem Vestischen Karneval in Recklinghausen am Sonntag, 26. Januar, dem Prinzentreffen im Wuppertaler Brauhaus am Donnerstag, 30. Januar. Der Wagenbau-Abschluss bei Blau Weiss Günnigfeld folgte am Freitag, 7. Februar, dazu gleich noch der Integrative Karneval in Hattingen-Holthausen. Samstag, 8. Februar, hat sich die Runde beim SV Höntrop an der Maggikirche in Westenfeld angesagt.

Der Karneval nimmt dann so richtig Fahrt auf, mit den Abenden bei der Kolpingspielschar im Höntroper Kolpinghaus am Freitag, 14. Februar, bei der Benefizgala zur Eröffnung. Gleich am Samstag, 15. Februar, wird der Karnevalsabend bei Kolping Westenfeld im Gemeindehaus von St. Nikolaus besucht.

Mit dem Kinderkarneval der GüKaGe in der Stadthalle am 19. Februar heißt es Luft holen, denn zur Weiberfastnacht am 20. Februar, wird das Rathaus gestürmt.