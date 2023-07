Wattenscheid: Teenager (13) wird angepöbelt und beraubt

Wattenscheid. Im Wattenscheider Ehrenmalpark ist ein 13-Jähriger laut Polizei Opfer eines Raubes geworden. Einer der Täter fuhr ein rotes Fahrrad.

Die Polizei sucht nach einem Raub im Ehrenmalpark in Wattenscheid am Freitagabend nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 19.30 Uhr zwei Teenager (13 und 14 Jahre alt) dort am Ehrenmal unterwegs.

Ein Jugendlicher habe sich den beiden auf einem roten Fahrrad genähert und den 13-Jährigen angepöbelt. Dann sei ein weiterer Jugendlicher hinzugekommen, habe den 13-Jährigen angegriffen, dessen Bauchtasche geöffnet und Geld gefordert. Der Teenager hab den Angreifern einen geringen Bargeldbetrag, woraufhin sich das Duo in unbekannte Richtung entfernte.

Die Täter sollen bei männlich, zwischen 13 und 15 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und von „südländischem Erscheinungsbild“ sein. Beide hätten akzentfrei hochdeutsch gesprochen. Einer der Täter trug eine schwarze Kappe. Hinweise: 0234/ 909 84 05 oder -4441 (Kriminalwache).

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid