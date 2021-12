Wattenscheid: Staatsschutz ermittelt wegen Flyern zu Neonazi

Der Staatsschutz ermittelt, nachdem Aktivsten in einem Flyer vor einem vermeintlichen Neonazi in Wattenscheid warnen.

Wattenscheid. In Wattenscheid warnen Flyer Anwohnerinnen und Anwohner in Günnigfeld vor einem vermeintlichen Neonazi. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Der Staatsschutz ermittelt wegen zahlreicher in Wattenscheid verteilter Flugblätter, die auf einen vermeintlichen rechtsextremen Gewalttäter hinweisen.

Anwohnerinnen und Anwohner vor allem in Günnigfeld hatten die Flyer gesehen, in denen „Nachbar*innen von: Wattenscheid gegen Rechts“ auf den, wie es heißt, „Neonazi und Brandstifter“ in ihrer Nachbarschaft hinweisen. In dem Flyer werden sowohl Adresse, als auch der Name des Mannes genannt, den die Aktivisten für rassistische Schmierereien in Wattenscheid und Umgebung verantwortlich machen.

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage, dass dem Staatsschutz der Fall bekannt ist. Auch in sozialen Medien sollen die Aktivisten den Fall behandelt haben. „Es laufen Ermittlungen“, sagt Polizeisprecher Jens Artschwager.

„Inwiefern das rechtlich zu belangen ist, ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft.“

