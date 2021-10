Wattenscheid: Trauer um Samolak - Sportgenerationen geprägt

Wattenscheid. Kein anderer Lehrer hat den Wattenscheider Schulsport so nachhaltig geprägt wie Dr. Friedhelm Samolak - jetzt mit 96 Jahren verstorben.

Friedhelm Samolak hatte seit 1954 in sportlicher Hinsicht nachhaltig die Fäden am Märkischen Gymnasium in Wattenscheid (früher Jungengymnasium) gezogen und Generationen geprägt und geformt.

Viele sportliche Erfolge in Wattenscheid

Er nahm mit den Schülern an vielen Meisterschaften teil wie Bannerkampf (u.a. Deutscher Meister 1970), Fußball (Höhepunkt: Deutscher Meister der B-Jugend 1978 im Olympiastadion Berlin), Leichtathletik. Der „Doc“ hat Sprint-Asse wie Werner Bastians, Dieter Steinmann, Fritz Heer und Klaus Ehl mitgeprägt, ebenso wie Regina Weber (Rhythmische Sportgymnastik) und Helmut Zyla (Fußball). Der Studiendirektor – 1989 groß verabschiedet – ist jetzt im Alter von 96 Jahren verstorben.

