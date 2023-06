Wattenscheid: SG 09 trainiert bald auf neuem Kunstrasen

Marode ist der Kunstrasenplatz am Sportzentrum Berliner Straße in Wattenscheid. Bis Ende Juli soll er erneuert werden.

Bochum-Wattenscheid. Aufatmen bei der SG Wattenscheid 09: Nun steht fest, wann der Kunstrasen an der Berliner Straße erneuert wird. Es gibt noch eine gute Nachricht.

Der Kunstrasenplatz am Sportzentrum Berliner Straße wird bis Ende Juli erneuert. Das kündigt die Stadt Bochum an. Die Arbeiten sollen Mitte nächster Woche beginnen, berichtet Sprecher Peter van Dyk. 290.000 Euro seien dafür veranschlagt.

Als „desolat“ bezeichnet der Sport-Vorstand der SG Wattenscheid 09, Christian Pozo y Tamayo, den Zustand des vor 16 Jahren angelegten Kunstrasens, der als Trainingsplatz der Schwarz-Weißen dienen soll. Die Jugendmannschaften tragen hier auch ihre Meisterschaftsspiele aus.

SG Wattenscheid 09: Platz soll unzureichend gepflegt worden sein

Aus dem weiteren Umfeld des Traditionsvereins ist noch deutlichere Kritik zu hören. „Katastrophal“ sehe der Platz aus. Für die Fußballer herrsche Unfallgefahr. Es habe Schiedsrichter gegeben, die sich geweigert hätten, Spiele auf diesem Geläuf anzupfeifen. Viel zu lange sei die Anlage von der Stadt nicht ausreichend gepflegt und instandgehalten worden.

Man habe bereits in diesem Frühjahr auf eine Erneuerung gehofft, sagt Christian Pozo y Tamayo im WAZ-Gespräch. Nun sei man guter Dinge, dass der offiziell verkündete Baustart in den kommenden Tagen tatsächlich eingehalten wird.

Der Nachwuchs der SG Wattenscheid 09 (hier ein Archivfoto) trägt seine Heimspiele auf dem Kunstrasenplatz an der Berliner Straße aus. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Premiere auf neuem Kunstrasen ist für den 6. August geplant

Für den Trainingsauftakt des künftigen Oberligisten in der ersten Juli-Woche kommt die Sanierung an der Berliner Straße zu spät. Das Lohrheidestadion wird derzeit zu einer Event-Arena umgebaut. Die Nullneuner müssen für ihre Trainingseinheiten umziehen. Darin haben sie Übung. „In der letzten Saison sind wir bis nach Hattingen gefahren“, schildert Christian Pozo y Tamayo. Diesmal stehe als ein Ausweichplatz voraussichtlich die Anlage von Germania Bochum-West an der Pestalozzistraße zur Verfügung.

Die ungeklärte Trainingsplatz-Frage ist einer der Gründe, die die Wattenscheider für ihren Verzicht auf eine Chance angeführt hatten, in der nächsten Saison weiter in der Regionalliga zu spielen. Die ersten Testspiele werden nun auswärts ausgetragen: u.a. am 7. Juli beim VfB Günnigfeld und am 9. Juli bei der DJK Wattenscheid. Am 6. August, so die Planung, soll der erneuerte Kunstrasenplatz eingeweiht werden. Gegner ist Ratingen 04/19 (Oberliga Niederrhein).

Auch der „Klaus-Steilmann-Platz“ wird auf Vordermann gebracht

„Ein weiteres Infrastruktur-Projekt an der Berliner Straße konnte in zielführenden Dialogen auf die Zielgerade gebracht werden“, teilt die SG 09 auf ihrer Homepage mit. Die Stadt, der Verein und der Pachtgeber hätten sich darauf verständigt, den Naturrasenplatz oberhalb des Kunstrasenplatzes am Sportzentrum im Laufe der kommenden Wochen auf Vordermann zu bringen.

Der sogenannte Klaus-Steilmann-Platz (benannt nach dem langjährigen Präsidenten und Mäzen der SG 09) werde instandgesetzt und wieder nutzbar gemacht, teilt die Vereinsführung mit. „Die Verträge hierzu sind bereits unterzeichnet und erste vorbereitende Maßnahmen wurden umgesetzt.“

50.000 Euro teure Sanierung soll im Herbst abgeschlossen sein

„Richtung Herbst“ laute die realistische Prognose für den Neustart. Neben der „elementar wichtigen“ Kunstrasen-Erneuerung sei dies der zweite wichtige Punkt eines umfassenden Erweiterungskonzeptes, teilt der Klub mit.

Die Stadt bestätigt auf WAZ-Anfrage: Der „Klaus-Steilmann-Platz“ werde derzeit saniert und soll ab Herbst wieder bespielbar sein. „Für die Durchführung dieser Maßnahme sind 50. 000 Euro veranschlagt“, erklärt Stadtsprecher Peter van Dyk.

