Polizei Wattenscheid: Seniorin an Klinik ausgeraubt - Täter flieht

Wattenscheid. Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Martin-Luther-Krankenhaus in Wattenscheid eine Frau bestohlen hat. So wird der Täter beschrieben.

Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach einem Unbekannten, der am Freitagnachmittag, 27. März, einer Seniorin in Wattenscheid auf dem Gelände des Martin-Luther-Krankenhauses die Handtasche gestohlen hat. Die 65-Jährige war gegen 15.10 Uhr auf dem Gelände unterwegs, als sich der Mann ihr näherte, ihr die Tasche entriss und in Richtung Parkstraße flüchtete.

Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei beschreibt den Täter so: männlich, ca. 1,60 bis 1,70 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, schlank, dunkle, bzw. blaue Kleidung. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 02327/ 963 -8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.