Wattenscheid: Radweg soll Lage am Zeppelindamm entschärfen

Wattenscheid-Höntrop. Abgestellte Werbeanhänger und geparkte Lkw sind ein Dauerproblem am Zeppelindamm in Wattenscheid. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab.

Viele Bürger kritisieren schon seit geraumer Zeit die problematischen Zustände und fordern eine Lösung. Für Radfahrer, die auf dem Seitenstreifen entlang fahren wollen, sei es sehr gefährlich, wenn sie um geparkte Lkw und abgestellte Anhänger herum dann auf den vielbefahrenen Zeppelindamm ausweichen müssen, auf dem einige Fahrzeuge mit teils überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind; je nach Teilbereich sind bis zu 70 km/h erlaubt.

Probleme auf dem Zeppelindamm

Fakt ist: Es handelt sich um einen Mehrzweckstreifen, auf dem Lkw auch über Nacht stehen dürfen; für die Fahrer bietet sich mangels Alternative hier die Möglichkeit, ihre Lenk- und Ruhezeiten einzuhalten. Und angemeldete Fahrzeuge bzw. Anhänger dürfen dort einige Tage lang stehen. Was offenbar die Besitzer wissen, denn nach einer gewissen Zeit wechseln sie dann einfach den Standort um einige Meter.

Radwege auf Nord-Süd-Achse Ein neuer Radfahrstreifen wurde vor nicht langer Zeit auf dem Mehrzweckstreifen der Berliner Straße zwischen dem Wattenscheider Hellweg und der Schlaraffiastraße in Richtung Wattenscheider Innenstadt auf 837 Metern markiert – er soll für einen gesicherten Bereich für Radler sorgen, dort parkten bisher auch Lkw. Der beidseitige Radstreifen auf der Berliner Straße zwischen Steeler Straße und Propst-Hellmich-Promenade ist dagegen weiter sehr umstritten, Kritiker befürchten dort ein Verkehrschaos durch den Wegfall von zwei Fahrspuren für den Kfz-Verkehr, außerdem gebe es schon eine sichere Radverbindung zur City ab der Tankstelle am Hotel-Restaurant Beckmannshof und Tennisgelände vorbei. Ziel der Stadt und von SPD und Grünen ist dabei, für Radler die wichtige Nord-Süd-Achse zwischen Gelsenkirchen über Wattenscheid bis Bochum-Dahlhausen und Hattingen mit sicheren Radwegen zu markieren.

Ein Problem sind Werbeanhänger, die offenbar wegen besserer Sichtbarkeit der Schilder quer oder schräg und nicht längs abgestellt werden, so dass die Reflektoren an der Beleuchtung nachts nicht zu sehen sind. „Zwei Fragen: Warum schleppt man die Werbeanhänger, die nicht in Längsrichtung stehen, nicht einfach ab? Dann ist der Spuk doch schnell vorbei“, meint Hans-Walter Peters, der in Dahlhausen wohnt und hier häufig vorbeifährt.

Werbeanhänger und Lkw auf Seitenstreifen

Horst Schubert fährt täglich mit dem Auto oder Fahrrad auf dem Zeppelindamm in beiden Richtungen. „Seit Wochen stand ein Anhänger mit einer Werbetafel fast im 45-Grad-Winkel auf dem Randstreifen in Richtung Linden/Oberdahlhausen; die Deichsel-Kupplung schloss mit der markierten Trennlinie zwischen Fahrbahn und Randstreifen ab. Ist die dort gezeigte Werbung wichtiger als die Verkehrssicherheit? Diese Straße ist nicht beleuchtet, für Radfahrer ist es bei Dunkelheit an dieser Stelle äußerst gefährlich, weil man dort auf die Fahrbahn ausweichen muss, ferner ist in diesem Bereich eine Geschwindigkeit von 70 km/h erlaubt.“

Stadt Bochum: Lösung im Frühjahr 2021

Dem Landesbetrieb Straßen-NRW, für diese Strecke zuständig , ist das Problem längst bekannt. Er führe regelmäßig Kontrollen durch und schreite gegebenenfalls ein, betont aber auch, dass es sich hier um einen Mehrzweckstreifen handelt – also Fahrzeuge hier stehen dürfen. Stadt Bochum und Straßen-NRW wollen hier schon seit langer Zeit eine Lösung finden, bisher aber ohne greifbares Ergebnis.

Als mögliche Lösung wird auch in der Politik seit geraumer Zeit über die Ausweisung eines Fahrradweges auf dem Randstreifen am Zeppelindamm diskutiert. Stadtsprecher Peter van Dyk erklärte auf Nachfrage der Redaktion: „Unser Vorhaben ist es, am Ende des ersten Quartals 2021 eine mit dem Landesbetrieb Straßen-NRW abgestimmte Planung stehen zu haben einschließlich der Beteiligung der politischen Gremien, so dass dann im Frühjahr 2021 in die Umsetzung eingestiegen werden kann.“

