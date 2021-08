Wattenscheid: Radfahrer (77) wird beworfen und stürzt schwer

Ein 77-jähriger Radfahrer hat sich in Wattenscheid bei einem Sturz verletzt. Die Polizei ermittelt.

Wattenscheid-Mitte. Ungewöhnlicher Vorfall in Wattenscheid-Mitte: Ein Radfahrer (77) wurde dabei verletzt, der Tatverdächtige war stark alkoholisiert (2,5 Promille).

Ein 49-jähriger Bochumer war am Donnerstag (5.) gegen 19 Uhr zu Fuß im Bereich der Wattenscheider Innenstadt unterwegs. Hier wurde er von einem 77-jährigen Fahrradfahrer überholt. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei fühlte sich der 49-Jährige durch den Fahrradfahrer „geschnitten“. Aus diesem Grund warf er dem Radfahrer einen mitgeführten Katzenstreukarton hinterher. Dieser traf jedoch nicht den Senior, sondern landete im Gepäckkorb des Fahrrades.

77-jähriger Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Der 77-Jährige fuhr auf seinem Zweirad weiter in Richtung der Straße An der Papenburg. Der jüngere Bochumer nahm seinerseits die „Verfolgung“ über eine Abkürzung auf und stellte sich dem Radfahrer im Bereich der Weststraße 21 in den Weg.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste dieser stark abbremsen, verlor dabei jedoch die Kontrolle und kam zu Fall. Mit einem Rettungswagen musste der Senior in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 49-Jährige war erheblich alkoholisiert - ein Test ergab 2,5 Promille. Den Vorfall nahm die Polizeiwache Wattenscheid-Mitte auf. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Sachverhalt hat das Verkehrskommissariat Bochum aufgenommen.

