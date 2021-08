Wattenscheid: Polizei informiert über Umgang mit Rollatoren

Der Rollator-Tag in Wattenscheid will nützliche Informationen bieten.

Wattenscheid-Mitte. Den richtigen Umgang mit dem Rollator zeigt die Polizei beim Aktionstag „Sicher unterwegs mit dem Rollator“ am 4. August in Wattenscheid-Mitte.

Zwischen 10 und 13 Uhr können sich Interessierte am Alten Markt beraten lassen. Das Angebot ist kostenfrei. Die Expertinnen und Experten der polizeilichen Verkehrsunfallprävention geben vor Ort praktische Tipps und Anleitungen zur richtigen Nutzung des Rollators. Hohe Bordsteine, Straßenbahnschienen und Gullydeckel sind Hindernisse, die mit dem Rollator nicht immer einfach zu bewältigen sind.

Kostenloses Angebot

Deshalb können Nutzerinnen und Nutzer auf dem Rollator-Parcours der Polizei verschiedene Alltagssituationen trainieren – etwa das sichere Gehen auf diversen Untergründen sowie das Überwinden von Hindernissen. „Wer mit seinem Rollator sicher umgehen kann, ist in der Lage, seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf den Straßenverkehr richten, was Unfällen effektiv vorbeugt“, so die Polizei Bochum. Ziel sei es, Mobilität zu fördern und die Eigenständigkeit durch den Rollator zu steigern.

