Wattenscheid: Paul Samsel blickt auf ein Jahrhundert zurück

100 Jahre am 12. Juli: Jubilar Paul Samsel mit Ehefrau Linchen im heimischen Garten in Wattenscheid-Höntrop - seit 70 Jahren verheiratet.

Bochum-Höntrop. 100 Jahre alt wird Paul Samsel aus Wattenscheid-Höntrop am Mittwoch. Oft im Fokus: das Lokalgeschehen. Und natürlich Ehefrau Linchen.

So kennen ihn die Wattenscheider über viele Jahrzehnte: Immer am lokalen Geschehen interessiert, immer bereit, seine Meinung auch offensiv vorzutragen und zu verteidigen. Was ihm stets am Herzen lag über all diese ganze Zeit: positive Akzente zu setzen für die Entwicklung Wattenscheids, und das mit all seiner Meinungskraft zu unterstützen. Da, wo andere den Mund gehalten haben. Er schrieb dafür auch unzählige Leserbriefe an die WAZ Wattenscheid.

Paul Samsel wohnt in Wattenscheid-Höntrop

Paul Samsel wird heute 100 Jahre alt. Er wohnt immer noch mit seiner Ehefrau Linchen (95) in seinen eigenen vier Wänden in Höntrop. Was er weiterhin mag, ist der Gang durch seinen liebevoll gestalteten Garten mit zahlreichen Blumen, viele blühen jetzt. Seine Frau ist immer neben ihm. Sie sitzen weiterhin gern auf der Gartenbank.

2013 feierten die beiden Diamantene Hochzeit. Er stammt aus Riemke, sie von der Essener Straße. Sie lernten sich kennen bei der Firma „Schulte, Östrich und Hilgenstock“, wo sie Kontoristin war und er einer, der da eigentlich nur eine Rechnung bezahlen wollte. Doch daraus wurde dann mehr, es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen.

Kolpingsfamilie Höntrop und Diamantene Hochzeit

Beruflich war er als gelernten Raumausstatter erfolgreich tätig. Was Paul Samsel in seiner Freizeit liebte, waren Spaziergänge an der frischen Luft. „Dafür war er immer viel unterwegs, nicht nur hier im Südpark; auch im Sauerland“, betont Angelika Philipps mit Blick auf das Jubiläum ihres Schwagers. Und das bei Wind und Wetter, um nach einer strammen Stunde „zufrieden zurückzukommen“. Übrigens: Am 31. Mai 1953, dem Tag ihrer Heirat, war Regenwetter. Aber trotzdem hat alles so lange gehalten.

Paul Samsel zählt zu den treuesten Lesern der WAZ, die er seit Jahrzehnten bezieht, er informiert sich täglich über die Ereignisse aus Nah und Fern. Und als eifriger Leserbriefschreiber hat er seine Meinung kundgetan. Ob Politik oder Wirtschaft: Seine Stellungnahmen waren Teil des Wattenscheider Lokalteils. Besonders intensiv engagierte er sich seinerzeit für die Anlage von Kreisverkehren in der Stadt - heutzutage selbstverständlich. Was - auch in Anbetracht ihrer inzwischen großen Zahl - ihm den Spitznamen „Kreiselpaul“ eingebracht hat.

Paul Samsel wohnt in Wattenscheid-Höntrop

„Die neugierige Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen hält gesund und fit“, so der Jubilar. „Und Kolping lag mir immer sehr am Herzen.“ Noch heute wohnt er zusammen mit seiner Ehefrau Linchen in der Doppelhaushälfte in Höntrop, die die beiden vor über 65 Jahren gebaut haben. Und seit über 65 Jahren ist er Mitglied der Kolpingsfamilie Höntrop. Alles insgesamt hat ihn offenbar fit gehalten über all diese Jahrzehnte.

Paul und Linchen Samsel im heimischen Garten in Wattenscheid-Höntrop. Foto: AP

Ein Anliegen möchte Paul Samsel auf jeden Fall anlässlich seines 100. Geburtstages noch loswerden: „Dass ich noch in den eigenen vier Wänden leben kann, verdanke ich neben meiner relativ guten Gesundheit und den vielfältigen Hilfestellungen von Nachbarn, Familienmitgliedern, sozialen Einrichtungen, Haus- und Gartenhelfern und Ärzten vor allem meiner Frau Linchen, die mich in jeder Lebenslage umsorgt hat und mir zur Seite steht.“ Deshalb will er die Gelegenheit nutzen, „allen Helfern und ganz besonders meinem lieben Linchen in aller Öffentlichkeit ein großes und aufrichtiges Dankeschön zu sagen“. Und sagt: „Vielleicht gibt uns der liebe Gott noch ein paar Jährchen.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid