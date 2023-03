Wattenscheid: Neue Eingabe soll Bebauungsplan aussetzen

Westenfeld. Die Auseinandersetzung um den Bebauungsplan 1009 in Wattenscheid setzt sich fort. Jetzt gibt es eine Eingabe für die nächste Ratssitzung.

Die Bürgerinitiative Westenfelder-Felder, die sich bereits seit Monaten kritisch mit der geplanten Wohnbebauung südlich des Bahnhofs Wattenscheid auseinander setzt, hat jetzt eine Eingabe für die nächste Ratssitzung am 30. März ausgearbeitet.

Die von Torsten Vieting und Gerd Julius unterzeichnete Eingabe setzt sich mit dem Bebauungsplanverfahren 1009 „Wilhelm-Leithe-Weg Süd“ auseinander. Mit der Anregung möchten die Unterzeichner eine Unterbrechung des laufenden Verfahrens erreichen. Sie möchten auf die Ergebnisse des im Herbst angekündigten Handlungskonzeptes Wohnen warten. Außerdem möchte die Bürgerinitiative die Vorgaben des Berliner Umweltministeriums zum Thema Flächenverbrauch bei der weiteren Planung berücksichtigt wissen.

Wie mehrfach berichtet, sollen hier bis zu 300 neue Wohnungen entstehen. Doch die Kritiker fürchten, dass Ackerland und Freiflächen überplant werden. In der Begründung der Eingabe heißt es wörtlich: „Das Ackerland am Wilhelm-Leithe-Weg Süd wird in verschiedenen Gutachten als landwirtschaftliche Fläche mit sehr guter Qualität bezeichnet. (...) Somit ist die Fläche erhaltenswert.“

Flächen an der Hochstraße nutzen

Die Initiative schlägt vor, in der näheren Umgebung andere Flächen zu „recyceln“. Konkret werden Teile der Wattenscheider Ost- und Hochstraße genannt. In der Wattenscheider Innenstadt gebe es seit Jahren einen wachsenden Leerstand. Vieting und Julius verweisen auch auf das Beispiel aus der Stadt Gelsenkirchen, wo durch Fördergelder in Millionenhöhe „Schandflecken beseitigt und qualitativer Wohnraum im Bestand geschaffen“ worden sei.

Bis zum 22. März hatte die Öffentlichkeit im Rahmen der Auslegung des Bebauungsplanentwurfes 1009 die Gelegenheit zu Stellungnahmen erhalten. In der Eingabe vom 13. März heißt es abschließend, dass zum Zeitpunkt der Ratssitzung bereits eine Abwägung der Stellungnahmen laufe. Dies erkläre die Eilbedürftigkeit der aktuellen Eingabe.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid