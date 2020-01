Bochum-Wattenscheid. Nach einem Ladendiebstahl mit gefährlicher Flucht in Bochum-Wattenscheid fahndet die Polizei mit einem Foto. Sie bittet um Zeugenhinweise.

Wattenscheid: Nach Ladendiebstahl und Flucht – Fotofahndung

Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt in Wattenscheid mit anschließender Flucht, die zur Gefahr für den Ladendetektiv wurde, fahndet die Polizei nach einem Mann. Sie hat mit richterlichem Beschluss ein Foto veröffentlicht.

Nach einem Ladendiebstahl sucht das Wattenscheider Regionalkommissariat mit einem Lichtbild nach dem Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Der Tatverdächtige habe am 22. März 2019 gegen 9.45 Uhr das Geschäft am Alten Markt 1 in Bochum-Wattenscheid betreten und ein USB-Kabel entwendet. Als die Ladendetektive ihn ansprachen, habe er die Flucht ergriffen und versucht, mit seinem grauen Ford KA, davonzufahren. Als sich ihm einer der Detektive in den Weg stellte, habe der Tatverdächtige Vollgas gegeben, sodass der Kaufhaus-Angestellte zur Seite springen musste.

Ladendiebstahl mit Flucht in Bochum-Wattenscheid: Polizei sucht Zeugen

Der Mann wird laut Polizei so beschrieben: circa 1,90 Meter große, 20 Jahre alt mit dunklen Haaren und einem Dreitagebart. Bei der Tat habe er ein weißes Oberteil getragen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02327/ 963 84 05 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

