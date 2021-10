Wattenscheid: Mofafahrerin (15) bei Unfall schwer verletzt

Eine junge Frau wurde bei dem Unfall in Wattenscheid schwer verletzt.

Bochum-Wattenscheid. Eine Mofafahrerin (15) wurde bei einem Alleinunfall in Bochum-Wattenscheid schwer verletzt. Sie war laut Polizei ins Schleudern gekommen.

Eine Mofafahrerin (15) wurde bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Am Donnerstag, 14. Oktober, gegen 14 Uhr, kam es auf der Bochumer Straße in Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall.

Die 15-jährige Gelsenkirchenerin fuhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Bochumer Straße in Richtung Wattenscheid-Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 136 kam die junge Frau laut Polizei ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie gegen einen geparkten Transporter. Mit einem Rettungswagen wurde die schwer verletzte 15-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat Bochum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

