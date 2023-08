Wattenscheid lädt zu einem von bundesweit fünf Naturtagen

Bochum-Wattenscheid. Der neu gestaltete Stadtgarten Bochum-Wattenscheid ist dabei - am 2. September ist hier viel geplant beim bundesweiten Event. Das ist geplant.

Dieser Naturtag soll Akzente setzen: Das Bundesministerium für Umwelt veranstaltet erstmalig den Aktionstag „Umwelt im Quartier“ in fünf ausgewählten Quartieren in Deutschland. Mit dabei: Wattenscheid. Am Samstag, 2. September, von 13 bis 18 Uhr erwarten die Besucher im Stadtgarten viele Mitmachaktionen sowie ein buntes Bühnenprogramm rund um die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Nachbarschaft. Der Aktionstag möchte Anwohnern, Vereinen und Projekten eine Plattform bieten.

Hierdurch soll sichtbar gemacht werden, welche Initiativen sich im Bereich des Klima- und Umweltschutzes in der eigenen Nachbarschaft engagieren. Alle Interessierten sind eingeladen.

Quizzen, basteln, essen und tanzen

Der Projekt- und Ideenmarktplatz lädt mit seinen Infoständen zum Quizzen, Basteln, Essen und Tanzen ein. Ein Programmhighlight stellen die Aktionen rund um die Themen heimische Tier- und Pflanzenwelt, Abfallvermeidung und Mobilität dar: Der AT-Weltladen stellt sein eigens kreiertes Buch über Zugvögel und den fairen Handel vor. Die Tier- und Pflanzenwelt können Besucher beim Zoomobil vom „Tierpark + Fossilium Bochum“ entdecken. Auch eine Pflanzentauschbörse ist Teil des Programms. Der Food-Waste Workshop der „Tafel Bochum & Wattenscheid e.V.“ gibt Tipps zur Ernährung und Abfallvermeidung. In Upcycling-Formaten können die Teilnehmer darüber hinaus alten Gegenständen zu neuem Glanz verhelfen. Zudem informiert der Stand des Repair-Cafés „Wattenscheid & Günnigfeld“ über die Reparaturmöglichkeiten von Elektrokleingeräten.

Um die Lust am Rad zu fördern, werden außerdem Fahrsicherheitstrainings und Fahrradcodierungen angeboten. Neben nachhaltigen Aspekten können Interessierte auch verschiedene Kulturen entdecken. Bei „Ximba“ wird gemeinsam zu lateinamerikanischen Rhythmen getanzt und das Speed-Talking lädt Menschen mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen zum Kennenlernen ein. Für das musikalische Programm sorgt das Electro-Trio „Karmakind“ mit einer Entdeckungsreise quer über alle Kontinente. Das Veranstaltungsprogramm wurde gemeinsam vom Stadtteilmanagement „Soziale Stadt – WAT bewegen“ und „Gemi e.V.“ mit den lokalen Vereinen und Akteuren entwickelt; dafür gab es Zuschüsse der Bezirksvertretung Wattenscheid.

