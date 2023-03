Wattenscheid: Kunstbörse Wat-kreativ dieses Jahr mit Neuheit

Die Kunstbörse Wat-kreativ findet in diesem Jahr zum 45. mal in Bochum-Wattenscheid statt.

Bochum-Wattenscheid. Die Kunstbörse Wat-kreativ findet in diesem Jahr zum 45. Mal in Wattenscheid statt. Welche Workshops geplant sind und was neu im Programm ist.

In diesem Jahr findet zum 45. Mal die Kunstbörse Wat-kreativ in Bochum-Wattenscheid statt. Am 25. und 26 März können Besucherinnen und Besucher in der Alten Lohnhalle des Technologie- und Gründerzentrums von elf bis 18 Uhr die Werke von rund 70 Künstlerinnen und Künstlern aus Bochum und der Region sehen, wie Bochum Marketing mitteilt.

Neu im Programm ist eine Modenschau, die am 26. März im Anschluss an die Ehrungen der Jubilare (14 Uhr) stattfinden soll. Die Bochumer Designerin Karina Windhorst-Zinich, die ein Fashion-Art-Studio in Bochum-Werne betreibt, wird ihre selbst genähte Damenmode im Innenbereich der Alten Lohnhalle präsentieren. Der Eintritt für die Wat-kreativ beträgt 3 Euro und beinhaltet ein Los für die Tombola. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren haben kostenlosen Eintritt.

Workshops laden bei Kunstbörse in Wattenscheid zum Mitmachen ein

Bei der Wat-kreativ wird es in diesem Jahr vier Workshops geben. Der erste findet am 25. März um 11.30 Uhr statt und ist ein Malworkshop für Kinder und Erwachsene. Um 14 Uhr beginnt in der Holzwerkstatt der „Bibliothek der Dinge“ ein Workshop, in der Kinder im Grundschulalter Nisthilfen für Vögel bauen können. Beide Workshops kosten jeweils 15 Euro.

Zwei Nähworkshops finden am zweiten Tag der Wat-kreativ statt und sollen Grundlagenübungen vermitteln. Am 26. März um 14 Uhr können Kinder an dem Workshop teilnehmen, ab 15.45 Uhr Näheinsteiger. Die Nähkurse kosten jeweils 12,50 Euro und beinhalten wie auch die Workshops am Vortag den Eintritt für die Wat-kreativ. Alle Workshops dauern jeweils 1,5 Stunden.

Buchungen sind an der Tageskasse möglich, werden vom Veranstalter aber über die Internetseite www.bit.ly/WAT-kreativ2023 empfohlen. Auch die Führung auf das Fördergerüst der Zeche Holland (9 Euro) kann online gebucht werden.

