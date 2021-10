Wattenscheid: Kolping-Spielschar Höntrop wärmt Klassiker auf

Wattenscheid-Höntrop. Der große Theaterabend der Kolping-Spielschar Wattenscheid-Höntrop fällt aus. Dafür gibt es ungewöhnliche Filmabende mit Live-Einlagen.

Das wahrscheinlich Spannendste am Theater ist das Improvisieren. Wenn man dann noch ein bisschen Zeit dazu hat, kann nur gute Unterhaltung dabei herauskommen. Die Kolping-Spielschar verzichtet im zweiten Corona-Jahr auf ihren traditionellen Theaterabend, aber zieht dafür ein echtes Ass aus dem Ärmel.

Filmabende statt Theater in Wattenscheid-Höntrop

Denn im Gemeindezentrum Magma an der Vincenzstraße wird an drei Abenden stattdessen ein Film gezeigt, und zwar der Schwank-Klassiker „Tratsch im Treppenhaus“. Nicht irgendeine Fassung, sondern die Original-Aufnahme der Kolping-Spielschar von 2016 mit Martina Ridder in der Paraderolle der Meta Boldt. Der Film entstand vor fünf Jahren in der nahen Widar-Schule, gern genutzt für die Theaterabende. Die Aufführungen beginnen am Freitag, 22., um 20 Uhr, Samstag, 23., um 19 Uhr, und Sonntag, 24. Oktober, um 17 Uhr, Einlass jeweils eine Stunde vorher.

Kolping-Spielschar Höntrop geht neue Wege

„Wir haben lange überlegt“, blickt Elke Schlott zurück, die Vorsitzende der Spielschar, „ob überhaupt etwas möglich ist von unseren gewohnten Formaten, nachdem ja auch die Märchenspiele nicht stattfinden können, weil uns die Waldbühne gesperrt ist.“ Und auch, ob unter Corona-Bedingungen etwas machbar wäre. Die Spielschar brauchte also andere, neue Wege, „denn sonst hätten wir ja längst schon proben müssen“, räumt Schlott ein, „aber wir wollten auch kein Risiko eingehen.“ Also verfielen die Aktiven auf die „Digital-Konserve“, die es glücklicherweise von den Theaterabenden gibt.

Der „Tratsch im Treppenhaus“ wird die Zuschauer, maximal 75 sollen es sein, gute zwei Stunden mit Pause unterhalten. In dieser ungewöhnlichen Neufassung werden einige der Schauspieler in den Original-Kostümen allerdings nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im Gemeinsaal zu sehen sein. „Sozusagen interaktiv“, wirbt die Vorsitzende. Es gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen).

Vorverkauf am Sonntag im Kolpinghaus Höntrop

Kartenvorverkauf ist am Sonntag, 17. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr im Kolpinghaus Höntrop am Wattenscheider Hellweg 76, Eintritt 3 Euro. An allen Tagen kleine Speisen und Getränke im Gemeindehaus Magma, Vincenzstraße 11 in Wattenscheid-Höntrop.

