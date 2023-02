Wattenscheid: Kiosk mit Waffe überfallen – Zeugen gesucht

Wattenscheid. Die Polizei sucht nach einem Kiosk-Überfall in Wattenscheid nach Zeugen. Die Tatverdächtigen bedrohten den Inhaber mit einer Schusswaffe.

Nach einem Kiosk-Überfall in Wattenscheid sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall am Freitagabend, 10. Februar, beobachtet haben. Wie die Polizei mitteilt, betraten gegen 20 Uhr zwei Maskierte den Kiosk Am Beisenkamp 33, bedrohten dessen Inhaber mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Mit ihrer Beute seien sie anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die beiden Tatverdächtigen werden beschrieben wie folgt: männlich, circa 1,80 m groß, schlanke Statur, schwarze Skimasken, schwarze Handschuhe. Einer soll einen hellen, der andere einen dunklen Kapuzenpulli getragen haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234/909 41 35 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

