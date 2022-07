Wattenscheid. Kaffee und Kuchen im Heimatmuseum Helfs Hof in Wattenscheid - das kommt an. Das nächste Mal heute, 10. Juli, von 14 bis 17 Uhr.

Der Heimat- und Bürgerverein (HBV) Wattenscheid lädt regelmäßig zu Kaffee und Kuchen in geschichtsträchtiger Umgebung ein. So auch am Sonntag, 10. Juli, in der Zeit von 14 bis um 17 Uhr im Heimatmuseum Helfs Hof, In den Höfen 37 in Wattenscheid-Sevinghausen.

Alle Interessierten sind dazu eingeladen, betont HBV-Vorsitzende Susanne Liebert, um hier in gemütlicher Runde zusammen zu kommen. Man kann sich auch die zahlreichen Exponate zur Wattenscheider Geschichte im Museum anschauen; Eintritt frei. Infos: www.wattenscheider-hbv.de

Der Helfs Hof, idyllisch in Wattenscheid-Sevinghausen gelegen, wurde bereits im 11. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Er war im Mittelalter als „Galgenhof“ bekannt, auf dem der Pächter des Hofes den Verurteilten die Henkersmahlzeit zubereitete...

Hier sind viele Exponate zur WAT-Historie ausgestellt - von Bergbau über Landwirtschaft und Stadtentwicklung bis zu Vereinen, alles mit vielen Erläuterungen versehen.

