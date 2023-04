Wattenscheid: Jugendliche sind in gestohlenem Auto unterwegs

Die Polizei (hier ein Symbolbild) nahm in Wattenscheid fünf Jugendliche vorläufig fest. Sie waren in einem gestohlenen Auto unterwegs.

Eine Fahrt in einem gestohlenen Auto endete für fünf Jugendliche auf der Polizeiwache in Wattenscheid. Verdächtig war einer 56-jährigen Zeugen am Samstag gegen 17.20 Uhr ein Fahrzeug vorgekommen, das mit mehreren Personen auf einem Gelände nahe der Bochumer Straße 119 herumfuhr. Sie alarmierte die Polizei. Das Kennzeichen wurde umgehend überprüft. Ergebnis: Der Wagen war zuvor in Gelsenkirchen entwendet worden.

Festnahme in Wattenscheid: 15-Jähriger saß am Steuer

Polizeibeamte hielten den Pkw an der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße/Voedestraße an einer roten Ampel an. Die fünf Jugendlichen – sie wohnen in Gelsenkirchen und Essen und sind zwischen 15 und 17 Jahre alt – wurden vorläufig festgenommen und später ihren Eltern übergeben.

Der Wagen wurde abgeschleppt und sichergestellt. Gegen einen 15-Jährigen wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

