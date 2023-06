Wattenscheid ist ihr gut bekannt: Neue Pfarrerin im Amt

Kirsten Sowa (2.v.r.) mit Superintendent Heiner Montanus (r.), Pfarrerin Monika Vogt und Pfarrer Frank Dressler bei der Amtseinführung in der Versöhnungskirche in Bochum-Wattenscheid.

Wattenscheid-Höntrop. Pfarrerin Kirsten Sowa ist in der Evangelischen Kirchengemeinde Bochum-Wattenscheid ins Amt eingeführt worden. Sie wechselt aus Gelsenkirchen.

„Nun möchte ich erst einmal hier ankommen“ erklärt Kirsten Sowa, die in der Evangelischen Kirchengemeinde Wattenscheid nun als Pfarrerin in der Versöhnungskirche eingeführt worden ist. „Meine Zeit hier ist lange her, da gab es die Großgemeinde noch gar nicht.“

Denn die Pastorin ist in Wattenscheid geboren und in Höntrop aufgewachsen und zur Schule gegangen, war hier auch schon ehrenamtlich in der Jugendarbeit aktiv. Allerdings war Sowa dann seit 1990 als Pfarrerin in Gelsenkirchen tätig, davon die letzten 14 Jahre in der Emmaus-Kirchengemeinde Gelsenkirchen für die Bereiche Rotthausen, Schalke, Alt- und Neustadt. Die 58-jährige Seelsorgein ist verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Söhnen.

Begrüßung im Pfarrteam in Höntrop: Monika Vogt (l.) und Kirsten Sowa bei der Amtseinführung in der Versöhnungskirche. Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

„Die Gemeinde hatte ein Auge auf mich geworfen“, meint sie, nachdem im Februar Pfarrer Daniel Schwarzmann nach gerade einem Jahr in Wattenscheid die Kirchengemeinde verlassen hatte. Er wechselte in den Kirchenkreis Unna, um dort neue Aufgaben zu übernehmen.

Teamarbeit in der Großgemeinde in Bochum-Wattenscheid

Der Schwerpunkt des Dienstes liegt in Höntrop und Westenfeld, umfasst aber auch Aufgaben in der Gesamtgemeinde zusammen mit Pfarrerin Monika Vogt und den Pfarrern Frank Dressler, Christian Meier und Uwe Gerstenkorn. „Im Team müssen wir jetzt klären, wo ich mich einarbeite. In Gelsenkirchen lagen meine Schwerpunkte in der Gruppenarbeit, den Gottesdiensten und der allgemeinen Gemeindearbeit, viele Aufgaben über 20 Jahre auch auf dem interkulturellen Dialog.“

Nach einer Unterrichtsstunde mit Konfirmandinnen und Konfirmanden und der Vorstellung vor der Gemeinde folgte nun die Amtseinführung in Höntrop. Bald wird sie auch in das Pfarrhaus neben der Versöhnungskirche Preins Feld einziehen. „Ich möchte meine verbleibenden Dienstjahre jetzt schon gern hier ableisten“, blickt sie nach vorn.

