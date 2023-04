Heiße Sache: In Wattenscheid-Eppendorf brennt am Karsamstag wieder das größte Osterfeuer der Stadt.

Osterfeuer Wattenscheid: In Eppendorf brennen zu Ostern 300 Bäume

Wattenscheid-Eppendorf. Das größte Osterfeuer der Stadt gibt es in Wattenscheid-Eppendorf. Auch hier brennt am Karsamstag ein großer Holzhaufen aus Weihnachtsbäumen.

Das größte Osterfeuer der Stadt findet in Wattenscheid statt. Der Eppendorfer Heimatverein zündet wieder ein großes Osterfeuer am Karsamstag (8. April) auf dem Museumsgelände des Heimatvereins an der Engelsburger Straße 9. Ab 17 Uhr geht es dort los, aber entzündet wird das Osterfeuer erst mit Einbruch der Dämmerung.

„Rund 300 Tannenbäume haben wir seit Weihnachten für unser Feuer eingesammelt“, sagt Vereinsvorsitzender Gerd Robok. Die Weihnachtsbäume, die direkt aus Eppendorfer Haushalten kommen, sollen als Brennmaterial herhalten. Im Sinne des Tierschutzes, wird der Holzhaufen aber am Samstag noch einmal umgeschichtet.

Osterfeuer in Wattenscheid hat eine Besonderheit

Besonders ist auch in diesem Jahr, wieder der „Spezialeffekt“, mit dem der Holzhaufen angezündet wird. Diesmal sollen vier als Hexen verkleidete Personen die Flammen entfachen und das rund dreistündige Feuer einläuten. Laut Robok sei die Tradition schon 30 Jahre alt und ein fester Bestandteil in Wattenscheid-Eppendorf.

Damit alles reibungslos abläuft, wird auch die freiwillige Feuerwehr Eppendorf/Höntrop vor Ort sein. Außerdem hat der Heimatverein für Essen und Trinken gesorgt. Parkplätze in direkter Nähe sind Mangelware und so bittet der Verein, falls möglich, mit dem ÖPNV anzureisen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid