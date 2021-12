Wattenscheid: „Himmelsbiere“ bei Wiesmann auf dem Prüfstand

Wattenscheid-Mitte. Biermacher Gerd Ruhmann lädt zur nächsten Bierverkostung ein. Den Sixpack bekommen Interessierte vor Ort im „Haus Wiesmann“ an der Hochstraße.

Ein weiteres Kapitel im Jahreszyklus schlägt Biermacher Gerd Ruhmann im Haus Wiesmann am Freitag, 10. Dezember, um 19 Uhr auf: „Heavenly Beer“, himmlische Biere, passgenau zur Adventszeit. Früher war ja die Adventszeit ja eine Fastenzeit zur Vorbereitung und Einstimmung auf ein kirchliches Hochfest. Grund genug, diese Thematik aufzugreifen, und zwar mit einem Bier in der Hand. Denn: „Flüssiges bricht das Fasten nicht!“

In der derzeitigen Situation gibt’s das Tasting als Präsenzveranstaltung mit maximal 20 Teilnehmern und auch im Online-Stream. Bei der Anmeldung über www.haus-wiesmann.de kann per E-Mail der Wunsch „online“ oder „vor Ort“ angegeben werden. Die Onliner bekommen ihren Sixpack am Dienstag (7.) zwischen 18 und 19 Uhr im Wiesmann’s, Hochstraße 65, Eingang Sedanstraße. Bei der Präsenzveranstaltung gelten die aktuellen Regelungen der Corona-Schutzverordnung der Stadt Bochum.

