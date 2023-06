Wattenscheid: Gymnasium fährt seit 20 Jahren nach Florida

An der Märkischen Schule in Bochum-Wattenscheid sind zurzeit Schülerinnen und Schüler einer amerikanischen High School. Mit dieser pflegt das Gymnasium eine 20-jährige Schulpartnerschaft.

Die Märkische Schule in Bochum-Wattenscheid feiert neben ihrem 150-jährigen Bestehen ein weiteres Jubiläum: Die Partnerschaft mit der Bartow High School aus Florida in den USA, die seit 20 Jahren besteht. Seit dem 6. Juni sind 20 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte der amerikanischen Schule für zwei Wochen in Wattenscheid.

An dem Austauschprogramm nehmen Schüler der Jahrgangsstufe EF und Q1 des Gymnasiums teil. Die Amerikaner sind ebenfalls im Alter von 16 und 17 Jahren. Während ihres Aufenthalts im jeweils anderen Land kommen sie bei Gastfamilien unter. „Die gesamte Schulgemeinschaft und die Gastfamilien freuen sich riesig über den Besuch aus Florida. Interkulturelle Erfahrungen leben von persönlichen Begegnungen“, sagt Schulleiterin Dr. Kerstin Guse-Becker.

Schüler wohnen bei Gastfamilien: Wattenscheider waren bereits in den USA

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres seien die Wattenscheider Schüler in den USA zu Besuch gewesen. „Mitten während eines Hurrikanes“, erinnert sich Martin Hessbrüggen, Englischlehrer und einer der Koordinatoren des Programms.

Das dort begonnene Projekt „Tasting Culture“ soll jetzt fortgeführt werden. Das Ziel sei es, ein Kochbuch mit landestypischen Gerichten zu gestalten. Ein Highlight soll ein deutsch-amerikanischer Barbecue-Kochkurs mit dem Fernsehkoch Jan Klose sein, der zu Schulzeiten selbst Teil des Austauschprogramms gewesen sei.

Austausch fördert nicht nur die sprachliche Kompetenz der Schüler

Für die Dauer des Austauschs nehmen die High School-Schüler am Unterricht des Wattenscheider Gymnasiums teil. Manche haben Deutschunterricht in Bartow, die meisten würden aber nur Englisch sprechen, so Hessbrüggen. „Bei uns an der Schule sind die Austauschschüler dann in den englischsprachigen Klassen unterwegs und tauschen sich mit unseren Schülerinnen und Schülern aus.“

„Das Austauschprogramm gibt den Schülerinnen und Schülern interessante Einblicke in die Lebensweise und Kultur des jeweils anderen Landes“, sagt Guse-Becker. So können nicht nur die sprachlichen Kompetenzen gestärkt, sondern auch Horizonte erweitert werden und Freundschaften entstehen.

Austausch bringt amerikanischen Schülern die Kultur des Ruhrgebiets näher

Neben der schulischen stehe aber auch die kulturelle und geschichtliche Bildung im Vordergrund bei dem Programm. „Damit wollen wir unseren amerikanischen Freunden das Leben im Ruhrgebiet und die Geschichte unserer Region näherbringen“, sagt der Englischlehrer.

Ein Besuch der Zeche Zollverein mit den amerikanischen Schülerinnen und Schülern durfte bei ihrem Aufenthalt im Ruhrgebiet nicht fehlen. Foto: Märkische Schule

Eine Radtour zur Zeche Zollverein, ein Besuch des Essener Ruhrmuseums und der Hattinger Altstadt, eine Führung auf die Burg Altena inklusive einer Entdeckungsreise in der Dechenhöhle stehen auf dem außerschulischen Programm. Auch einen Besuch im Rheinland werde es geben: zum Kölner Dom und zum Haus der deutschen Geschichte in Bonn. Ein Besuch des Musicals „Starlight Express“ in Bochum rundet das Ausflugsprogramm ab.

Partnerschaft des Wattenscheider Gymnasiums kam durch Schüler zustande

Das Austauschprogramm kam durch einen ehemaligen Schüler des Gymnasiums zustande, der ein Auslandsjahr an der Bartow High School verbrachte. Dort habe es ihm so gut gefallen, dass er an beiden Schulen Werbung für die jeweils andere machte. So kam es dazu, dass die Schulleiter in Kontakt traten und die Schulpartnerschaft entstand. Seitdem besuchen jährlich im Wechsel immer 20 Schüler die Partnerschule. Im kommenden Jahr werde die Märkische Schule wieder in die USA reisen.

