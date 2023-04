Wattenscheid: Großer Abfallcontainer steht in Flammen

Wattenscheid-Mitte. Die Polizei Bochum bittet nach mehreren Bränden um Hinweise auf die Täter. Zuletzt hat es in Wattenscheid an der Berliner Straße gebrannt.

Lichterloh brannte ein großer Abfallcontainer auf dem Parkplatz des Sportzentrums Berliner Straße in Bochum-Wattenscheid; ein Tankstellengelände liegt gleich nebenan.

Feuerwehr Bochum nach Hinweis schnell vor Ort

Die Bochumer Feuerwehr war schnell da, nachdem ein Anrufer den Brand am Ostermontag um 19.48 Uhr gemeldet hatte. Der Einsatz konnte nach rund einer halben Stunde beendet werden. Brandstiftung gilt als mögliche Ursache, die Polizei Bochum bittet um Hinweise. Im Umfeld hatte sie mehrere Personen angetroffen. „Die Ermittlungen laufen“, so Polizeisprecher Frank Lemanis.

Mehrere Brände in Bochum

In Bochum brannte es am langen Osterwochenende nach Brandstiftungen gleich an mehreren Stellen, unter anderem standen Autos in Weitmar in Flammen. Hinweise in allen Fällen auch an die Kripo Bochum, 0234 909-4441 oder -4105.

