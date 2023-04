Wattenscheid: Gesundheitswochen laden alle zum Mitmachen ein

Die Gesundheitswochen in Wattenscheid finden zum 6. Mal statt. Victoria Wildförster (Stadtteilmanagement WAT) und Hendrik Straub (Gesund durch Bewegung in WAT) stellen das Programm vor.

Wattenscheid-Mitte. Bereits zum 6. Mal starten die Wattenscheider Gesundheitswochen. Geboten wird ein kostenloses Mitmach-Programm.

Im Rahmen der „Sozialen Stadt - WAT bewegen“ wird seit mehreren Jahren der Stadtteil Wattenscheid-Mitte unter dem Leitbild „Gesundes Wattenscheid“ entwickelt. Um das Thema Gesundheitsförderung und Prävention in der Bewohnerschaft zu verankern, wurden dabei u.a. die Wattenscheider Gesundheitswochen ins Leben gerufen.

Vielfältiges Programm in Wattenscheid

Bereits zum 6. Mal werden jetzt im gesamten Mai kostenlos vielfältige Mitmach-Aktionen unter anderem von Vereinen, Institutionen und privaten Personen angeboten. Dieses Jahr lautet das Motto „WAT’n gesunder Ort” und soll zeigen, welches Potenzial in Wattenscheid-Mitte steckt. Alle sind dazu eingeladen. Los geht’s am 29. April von 11 bis 16 Uhr mit dem Aktionstag „WAT in Action“ im Friedenspark Ehrenmal.

Dieses Jahr finden u.a. folgende Angebote statt: Das Martin-Luther-Krankenhaus bietet eine Vortragsreihe der Chefärzte zu unterschiedlichen Themen an. „Revierdoc“ Dr. Matthias Manke bietet zusammen mit seinem (Arzt-)Kollegen Dr. Patrick Julius ein unterhaltsames und gleichzeitig lehrreiches Edutainment an. Darüber hinaus wird der Friedenspark Ehrenmal ausgiebig für unterschiedlichste sportlich-aktive Angebote genutzt. „Von Jung bis Alt ist für alle was dabei“, so das Team vom Stadtteilmanagement Wattenscheid an der Westenfelder Straße 1.

Start mit Aktionstag im Friedenspark Ehrenmal

Ein Referat für Frauen, Gedächtnistraining für Senioren und eine kulturelle Wanderung stehen ebenso im Programm. Ein weiteres Highlight ist die Gesundheitsmesse am 17. Mai auf dem Alten Markt. Zudem werden die Wattenscheider Sportvereine im Rahmen des Vereinsschnupperns ihr umfangreiches Angebot zeigen. Beim Auftakt der Gesundheitswochen „WAT in Action“ mit dabei ist auch ein Stand von „Soziale Stadt - WAT bewegen“. Hier werden die Maßnahmen für die zukünftige Stadtteilentwicklung präsentiert, die sich an die bereits mehrjährige Stadtteilentwicklung in Wattenscheid-Mitte anschließen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich auch dort über die zukünftigen Maßnahmen zu informieren.

Das Programm der weiteren Wochen sowie weitergehende Informationen (z.B. zur Anmeldung) gibt es unter: https://www.wat-bewegen.de/gesundheitswochen-2023/

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid