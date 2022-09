Wattenscheid: Gemeinde bietet „Freiraum“ an der Alten Kirche

Am Gemeindezentrums Alte Kirche in Bochum-Wattenscheid sind die historischen Grabsteine neu in den Blickpunkt gerückt.

Wattenscheid. Das neue Gottesdienstformat in Wattenscheid startet mit den Lebens-Steinen. Einmal im Monat soll es an der Alten Kirche „unordentlich“ werden.

Die Evangelische Gemeinde präsentiert sich möglichst offen, und zeigt das im und am Zentrum an der Alten Kirche. Am Sonntag, 16. Oktober, startet sie um 15 Uhr als „Frei-Raum“ ein neues Angebot zur Begegnung. Workshops und jahreszeitliche Kreativangebote, eine Andacht und ein gemeinsames Essen sind geplant.

Ihren Ursprung hat das offene Angebot im englischsprachigen Raum als „Messy Church“ (etwa: „Unordentliche Kirche“). Pfarrer Frank Dressler beschreibt: „Die Messy Church richtet sich alltagsbezogen und niederschwellig vor allem an junge Familien mit ihren Kindern. Über diese regelmäßigen Treffen für die Eltern und Kinder mit anderen kann und soll sich dabei ein neues Beziehungsnetzwerk bilden.“

Die Gemeinde will etwa alle zwei Monate am dritten Sonntag im Monat diesen „Frei-Raum“ anbieten, der Gottesdienst am Vormittag in der Alten Kirche würde dann entfallen. Wenn der Altar und die Orgel für die Sanierung des Dachstuhls abgedeckt werden müssen, kann dort ohnehin kein Gottesdienst gefeiert werden.

Thema zum Start am 16. Oktober wird „Lebens-Steine“ sein, es rankt sich um die historischen Grabsteine hinter dem Gemeindezentrum.

Steinmetz-Meister Martin Künne, der auch für das „Wattenscheider Grab“ auf dem Westenfelder Friedhof mit Symbolen wie Schlägel & Eisen oder Fördergerüst verantwortlich zeichnet, will dann anbieten, mit den Besuchern Steinplättchen mit deren Namen zu gestalten.

