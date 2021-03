Wattenscheid: Fußgängerin gegen Straßenbahn geprallt

Eine Straßenbahn der Linie 302 in Wattenscheid. Eine Fußgängerin ist am Freitagabend verletzt worden. (Symbolfoto)

Wattenscheid. Bei einem Zusammenprall mit einer Straßenbahn ist eine Fußgängerin in Wattenscheid verletzt worden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine Fußgängerin ist in Bochum-Wattenscheid am Freitagabend gegen eine Straßenbahn geprallt und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau kurzzeitig bewusstlos gewesen. Rettungskräfte brachten sie anschließend in ein Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr an der Ecke Lyrenstraße/Friedrich-Ebert-Straße. Zum Zusammenstoß kam es, als die Bahn der Linie 302 um die Ecke bog.

Das Verkehrskommissariat ermittelt. Zeugen des Unfalls können sich unter der 0234-909-5205 melden.