Wattenscheid: Frühe Erdbeer-Ernte läuft - dank Folientunnel

Bochum-Wattenscheid. Auf den Feldern von Patrick Appelbaum in Bochum-Wattenscheid läuft die Erdbeer-Ernte - weil er auf Folientunnel setzt.

Frische Erdbeeren sind derzeit stark gefragt - die Nachfrage ist groß, vor allem auch nach Produkten aus der Region. Vor Appelbaums Verkaufsstand in Sevinghausen (neben der Gaststätte „Kümmel Kopp“ am Wattenscheider Hellweg 249) stehen die Kunden teilweise Schlange. Denn es gibt hier jetzt schon leckere Erdbeeren von seinen Feldern: Angebaut in Folientunneln – da reifen sie früher als auf dem offenen Freilandfeld.

Erdbeer-Ernte in Wattenscheid angelaufen

„Wir haben derzeit viel zu tun, die Nachfrage ist groß“, erklärt Patrick Appelbaum (32). Der Absatz an seinen Verkaufsstellen boomt. Vor und hinter der Theke ist viel los, es herrscht teilweise sehr reger Andrang, vor allem am Wochenende, also auch sonntags. Aber alle haben Geduld. „Der Geschmack deutscher Erdbeeren ist besser als der aus dem Ausland“, sagt Monika Münch, die auf die deutschen Früchte schwört. „Wenn sie dann noch aus der Region kommen, umso besser. Und wenn man sich die Erdbeeren dann noch so früh holen kann, freue ich mich umso mehr.“

Erdbeeren frisch geerntet, heißt es bei Appelbaum in Wattenscheid-Sevinghausen. Foto: Olaf Ziegler

Landwirte haben gut zu tun

Die heimischen Erdbeerbauern haben es derzeit nicht einfach, denn die extreme Trockenphase macht den Erdbeeren und damit der Ernte zu schaffen. Freilandbeeren sind eigentlich erst im Juni zu erwarten. Doch Patrick Appelbaums Idee mit den Folientunneln, vor einigen Jahren erstmals hier erprobt, hat sich bewährt. Er liegt damit einige Wochen vor der eigentlichen Erntezeit bei den deutschen Freilanderdbeeren.

Wasser wichtig für Erdbeeren

Die leckeren Früchte brauchen viel Wasser - und daran mangelt es den Landwirten derzeit. „Wir müssen bewässern“, so Agraringenieur Patrick Appelbaum. Was natürlich Geld und Zeit kostet. Auch Motivation und Einstellung seien wichtig für die harte Feldarbeit, sonst nütze es nichts. Das haben auch die Wattenscheider Landwirte stets betont, da sie mit den größtenteils aus Deutschland kommenden Kräften in der Coronazeit nicht immer zufrieden waren.

Sonderaktion mit der WAZ Selbstpflücker lässt Patrick Appelbaum mit Blick auf die Sicherheit der Pflanzen während der WAZ-Sonderaktion auf die Felder in Sevinghausen (In den Höfen). Das ist am 29. Mai oder am 12. Juni der Fall, „je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt, damit die Selbstpflücker-Ernte sich lohnt“.

Die Erdbeer-Ernte auf Appelbaums Hof in Bochum-Wattenscheid läuft derzeit in Folientunneln. Foto: Olaf Ziegler

Nach den Auflagen durch die Corona-Krise haben es auswärtige Erntehelfer dieses Jahr viel einfacher, ihrer gewohnten Arbeit in Deutschland nachzugehen. „Wir haben zum Glück wieder unsere bewährten Kräfte aus Rumänien unbürokratisch holen können“, so Patrick Appelbaum. Da es hinsichtlich der Reifezeit unterschiedliche Erdbeersorten gibt, ist eine Ernte bis in die nächsten Wochen hinein garantiert.

Selbstpflücker nur am WAZ-Aktionstag

Selbstpflücker lässt Patrick Appelbaum mit Blick auf die Sicherheit der Pflanzen lediglich im Rahmen der WAZ-Sonderaktion auf seine Felder in Sevinghausen (In den Höfen): Das ist am 29. Mai oder am 12. Juni der Fall, „je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt, damit die Ernte sich lohnt“.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid