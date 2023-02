Wattenscheid: Flohmarkt in der Alten Lohnhalle läuft wieder

Der Trödelmarkt in der Alten Lohnhalle Wattenscheid findet am 26. Februar nach langer Pause wieder statt. 2020 war er bereits gut besucht.(Archivbild)

Wattenscheid. Der Flohmarkt in der Alten Lohnhalle Wattenscheid, kann am 26. Februar nach drei Jahren Pause wieder stattfinden. Das erwartet die Besucher dort.

Der Flohmarkt an der Alten Lohnhalle Wattenscheid findet am Sonntag, 26. Februar, nach drei Jahren Pause wieder statt. Bei dem Flohmarkt, der größtenteils im Inneren stattfinden wird, werden von 11 bis 17 Uhr, mehr als 70 Aussteller vertreten sein und ihre Ware verkaufen.

,,Das Besondere dabei ist, dass der Flohmarkt nur für private Aussteller ausgelegt ist. Man findet hier also Trödel aller Art, Kleidung und verborgene Schätze aus dem Keller, wie in alten Kindheitstagen“, so Mathieu Knepper, Geschäftsführer vom Knepper Management und Veranstalter des Trödelmarktes.

2020 fand der allererste Flohmarkt in der Alten Lohnhalle Wattenscheid statt. Laut Mathieu Knepper war der Plan damals, den Trödelmarkt zur festen Einrichtung werden zu lassen und dieser sollte demnach einmal im Quartal stattfinden. Dies konnte aber pandemiebedingt nicht umgesetzt werden. So startet er am 26. Februar erstmals nach drei Jahren Pause wieder.

Demnach wird die Alte Lohnhalle an diesem Tag wieder in einen Trödelmarkt verwandelt, wo gebrauchte Gegenstände und Trödel durchgestöbert und gekauft werden können. ,,Der Flohmarkt wird durch weitere Stände im Außenbereich sowie einem Getränke und Essensangebot abgerundet. Jeder ist herzlich willkommen und der Eintritt bleibt weiterhin kostenlos“, fügt Knepper hinzu. Wer selber etwas verkaufen möchte, der ist für dieses Mal zu spät: Plätze für Flohmarkt-Stände sind bereits ausgebucht.

