Wattenscheid: Einbrecher geht auf Bewohner los und flüchtet

Wattenscheid-Höntrop. Die Bewohner überraschten einen Wohnungseinbrecher in Bochum-Höntrop. Der Täter stieß das Ehepaar zur Seite und flüchtete.

Wohnungseinbruch am Nachmittag des 17. Dezember: Ein Ehepaar kehrte gegen 16.30 Uhr in die Wohnung am Ginsterweg zurück. Im Wohnzimmer kam der Frau (68) plötzlich ein unbekannter Mann entgegen, schubste sie bei Seite und flüchtete. Die Frau eilte hinterher und konnte den Einbrecher vor einem Aufzug festhalten. Der riss sich los und schubste auf seiner Flucht den Ehemann (70), so dass er zu Boden stürzte.

Geld und Schmuck in Wattenscheid entwendet

Ersten Angaben zufolge fehlt aus der Wohnung Bargeld und Schmuck. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß, zwischen 30 bis 35 Jahre alt, südosteuropäisches Aussehen, schlank, dunkles dichtes Haar zur Ponyfrisur, dicke Nase, er sprach Deutsch und trug eine dunkle Jacke. Hinweise: Tel. 0234/ 909-4135 (außerhalb der Geschäftszeit -4441).

