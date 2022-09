Wattenscheid: Der Trauertreff im Kolumbarium beginnt wieder

Das Kolumbarium St. Pius an der Parkstraße in Wattenscheid wird wieder regelmäßiger Treff.

Wattenscheid. Der Arbeitskreis Trauerpastoral lädt wieder zu Spaziergängen und Begegnung mit Andacht ins Kolumbarium am Stadtgarten in Bochum-Wattenscheid ein.

Nach der langen Corona-Pause begrüßt der Arbeitskreis Trauerpastoral wieder Besucher zu Veranstaltungen im Kolumbarium St. Pius. So werden wieder an jedem dritten Sonntag im Monat Trost-Angebote zur Unterstützung in der Zeit der Trauer angeboten. Dabei wird es unterschiedliche Formate geben, die monatlich wechseln.

Der Sonntagsspaziergang von etwa einer halben bis dreiviertel Stunde soll Interessierten den Raum und die Zeit geben, allein oder mit maximal einer weiteren Person zu erzählen, was die Menschen bewegt, bedrückt oder beschäftigt.

Am 16. Oktober lädt der Arbeitskreis ein zu Gebet und Begegnung am Sonntagnachmittag. Beginn ist um 15.30 Uhr mit einer kleinen Andacht. Anschließend besteht bis etwa 16.30 Uhr die Möglichkeit zu Austausch und Begegnung in zwanglosem Rahmen.

Die Spaziergänge finden immer in den ungeraden Monaten, Gebet und Begegnung in den geraden Monaten statt.

Info und Kontakt: Kolumbarium St. Pius, An St. Pius 2, Bürozeiten Montag bis Donnerstag 8 bis 11 Uhr, donnerstags auch von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung: Pia Scholz, 02327 9607548, Ralf Tietmeyer, 02327 9607549, http://www.kolumbarium-wattenscheid.de

