Wattenscheid: Corona - Kirchen streichen viele Termine

Die Entwicklungen wegen des Coronavirus gehen auch an den Angeboten der Kirchengemeinden in Wattenscheid nicht vorbei.

Wattenscheid. So wurden bereits in der evangelischen Kirchengemeinde Wattenscheid im März konkret abgesagt der Frühlingsmarkt am Sonntag (15.) in Leithe und am Samstag (21.) das Kinderfest im Kinder- und Jugendzentrum Preins Feld in Höntrop, außerdem der Kinderorgeltag in der Friedenskirche und die Veranstaltung „Rock’n’Roll im Wichernhaus Günnigfeld“, die ebenso wie das Kindermusical der Gospelkids auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird.

Feierabend-Singen fällt aus

Auch das Feierabend-Singen im ev. Gemeindezentrum Alte Kirche am 1. April findet nicht statt. Die Angebote für Senioren, wie die Gottesdienste in den Wattenscheider Seniorenheimen, Treffen der Frauenhilfe, Seniorenkreise und Senioren-Tanzgruppen, werden bis Ostern ausgesetzt. Ebenso fallen der Familientisch und der Treffpunkt für Menschen mit Behinderung im Wichernhaus in Günnigfeld in diesem Zeitraum aus. „Wir müssen die Situation immer wieder neu bewerten, unsere Entscheidungen überdenken und werden die Gemeinde stets aktuell informieren“, so Pfarrer Uwe Gerstenkorn.

„Zu unseren Gottesdiensten laden wir weiter ein.“ Es werde bei der Durchführung der Gottesdienste auf die Einhaltung der empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen geachtet. „Bei allem nehmen wir die Sorgen der Menschen ernst, wollen aber auch dazu beitragen, dass wir umsichtig und verhältnismäßig mit der Situation umgehen.“

Menschen schützen

Mit den getroffenen Entscheidungen wolle die Kirche „einen Beitrag leisten für den Schutz der besonders gefährdeten Altersgruppen und von Menschen mit Vorerkrankungen. Dabei orientiert sich die Gemeinde an den Vorgaben der Evangelischen Kirche von Westfalen ebenso wie an den Schutzmaßnahmen, die die Stadt Bochum, das Land Nordrhein-Westfalen und das Bundesgesundheitsministerium empfehlen, um die Ausbreitung des Virus zu verzögern“, so Gerstenkorn. Der Konfirmandenunterricht fällt aus.

Konfirmandenfreizeit abgesagt

Eine geplante Konfirmandenfreizeit wurde abgesagt. Auch das Programm der Offenen Jugendarbeit im Wichernhaus in Günnigfeld, in Höntrop, in Wattenscheid-Mitte und auf der Heide verläuft vorerst planmäßig. Ebenso werden alle Gottesdienste und Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen und Beerdigungen durchgeführt. So planen die Verantwortlichen in der Gemeinde weiterhin am Sonntag, 22. März, um 10.30 Uhr einen feierlichen Gottesdienst in der Friedenskirche, in dem die 16 gerade neu gewählten Presbyter in ihr Amt der Gemeindeleitung eingeführt werden. „Auf einen anschließenden Empfang verzichten wir jedoch angesichts der aktuellen Situation“, so Pfarrer Uwe Gerstenkorn.

Änderungen auch in Eppendorf

Die Evangelische Kirchengemeinde Eppendorf-Goldhamme verschiebt die Einführung des neuen Presbyteriums (22. März) auf den 3. Mai. Bis dahin bleibt das alte Presbyterium im Amt. Außerdem: Im Jochen-Klepper-Haus (Alemannenstraße) und in der ev. Kirche Eppendorf, In der Rohde, werden wie gewohnt die Sonntagsgottesdienste gefeiert. Allerdings entfällt wohl bis 5. April die Feier des Abendmahls und das „Kirchkaffee“. Die Gemeindehäuser Jochen-Klepper-Haus und In der Rohde bleiben in dieser Zeit ebenfalls geschlossen. Alle Veranstaltungen und Vermietungen entfallen. Das Ev. Kinder- und Jugendhaus bleibt bis erstmal 5. April geschlossen. Dies betreffe „ausdrücklich auch die Nutzung der Turnhalle mit Ausnahme der Kita, solange diese nicht geschlossen ist“. Spätestens am 26. März will die ev. Gemeinde die getroffenen Maßnahmen wieder überprüfen.