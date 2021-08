Wattenscheid: Bernd Albers erhält Bundesverdienstmedaille

Bochum-Wattenscheid. Bernd Albers aus Wattenscheid wurde die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Die Auszeichnung erhielt der 75-Jährige für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in der Verkehrserziehung sowie im sportlichen, sozialen und im kirchlichen Bereich.

Bernd Albers – er wohnt in Wattenscheid-Westenfeld – ist seit 1956 in der Pfarrgemeinde Sankt Gertrud von Brabant“ in Wattenscheid aktiv. Er unterstützt als Vertreter des Küsters das Gemeindeleben und ist dienstältester Messdiener im Bistum; die Weihe in St. Pius erfolgte vor 65 Jahren. Er hat vier Bischöfe und sieben Weihbischöfe erlebt. Von 2008 bis 2017 war er als Gemeindevorsitzender für St. Gertrud gewählt und organisierte zahlreiche Veranstaltungen für die Gemeindemitglieder.

Von Kirche über Verkehr bis Schule

Auch gemeindeübergreifend setzt er sich für den Austausch zwischen den Gläubigen in Deutschland und Belgien ein; das Komitee St. Gertrud kümmert sich seit Jahrzehnten um den Kontakt ins belgische Nivelles mit zahlreichen Besuchen und Gegenbesuchen.

Gemeinsam mit Freunden gründete der ehemalige Lehrer in Essen den Sportverein „DJK St. Winfried-Kray 1965“, leitete dort die Schüler- und Jugendabteilung und war als Presse- und Sozialwart aktiv. Er engagiert sich für die Verkehrserziehung von Kindern und Jugendlichen – im Kontext seiner Mitgliedschaft im Verkehrspädagogischen Ausschuss der Deutschen Verkehrswacht seit 1979 sowie als Redakteur der „Infoschrift für Verkehrserziehung“ bei der Bezirksregierung Düsseldorf seit 18 Jahren.

Ebenso am Herzen liegt ihm die Verkehrssicherheit von Seniorinnen und Senioren, für die er sich im Zuge seines Amtes bei der Verkehrswacht Bochum einsetzt. Seit 1999 ist er dort Mitglied und seit vielen Jahren der Schriftführer im Vorstand. Bernd Albers ist auch musikalisch aktiv und großer Fan der Beatles.

Die Auszeichnung des Bundespräsidenten überreichte in Vertretung von Oberbürgermeister Eiskirch die Bürgermeisterin Gabriela Schäfer am Mittwoch feierlich im Bochumer Rathaus.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid