Wattenscheid: Baustellen-Chaos nervt Autofahrer und Anwohner

Bochum-Wattenscheid. Verkehrschaos auf der Hauptachse Berliner Straße in Wattenscheid durch eine neue Baustelle, diesmal in Höhe Otto-Straße. Es geht um Radwege.

Die Bürgerinitiative „Westenfelder Felder“ kritisiert dabei heftig die Umleitungs-Planung der Stadt Bochum. „Der Wilhelm-Leithe-Weg wurde im Rahmen der aktuellen Baustelle Radweg Berliner Straße mit vier Umleitungen gekennzeichnet. Schön, wie hier seitens der Verwaltung mit Feingefühl umgegangen wird“, merkt Torsten Vieting mit sarkastischem Unterton an.

Umleitung durch Tempo-30-Zone

Der Wilhelm-Leithe-Weg sei eine Tempo 30er-Straße, wo zumindest einseitig ab Isenbrockstraße von Westen her auch keine Lkw einfahren dürften. Und Torsten Vieting weiter: „Laut polizeilicher Erhebung fahren hier schon zehntausend Autos in 48 Stunden her. Hier befindet sich zudem auch Wohnbebauung, dennoch werden vier Umleitungen durch diese Wohnstraße geschickt.“

Auch Anwohner sind stinksauer

Seine Kritik: „Anstatt die Umleitung durch die Fritz-Reuter-Straße zu schicken, wo keine Wohnbebauung gestört wird, handelt man hier wirklich sehr umsichtig und überlegt... Genau so, wie man es mit den Plänen des Bahnhofsquartiers Wattenscheid handhabt.“

Die Anwohner fordern, zukünftig den Wilhelm-Leithe-Weg von anderweitig realisierbaren Umleitungen freizuhalten „und die Straße zu einer Anliegerstraße in Verbindung mit einer unechten Einbahnstraße von Ost nach West zu erklären, um hier mit der Entstehung des Bahnhofsquartiers für das neue Quartier Attraktivität zu schaffen. Wer zieht schon an eine gefühlte Autobahn?“, so Torsten Vieting.

Stadt plant viele Radwege Die Stadt meint: deshalb gehe der Ausbau weiter. Die Markierung von Radfahrstreifen oder Radwegen sei dabei oft „nur der letzte Schritt einer langen Reihe von Überlegungen, Planungen und anderen vorher zu erledigenden“. So würden aktuell an 15 Stellen in Bochum rund 25 km Radwege-Projekte für die Jahre 2021/22 geplant, gebaut oder fertiggestellt, u.a. Berliner Straße, WAT-Hellweg, Zeppelindamm. Weitere Projekte für das Jahr 2022 sollen folgen.

Umbau sorgt für viel Kritik

Im Kreuzungsbereich Berliner-/Otto-/Fritz-Reuter-Straße sind laut Stadt Bochum am 11. Oktober „notwendige Sanierungsarbeiten“ gestartet. Während der Bauzeit komme es immer wieder zu Sperrungen von Fahrspuren. Entsprechende Umleitungen seien ausgeschildert. Die letzten Arbeiten erfordern dann eine Komplettsperrung der Kreuzung. Das wird laut Tiefbauamt voraussichtlich von Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr, bis Montag, 1. November, um 6 Uhr sein. Die Umbauarbeiten an der Kreuzung Berliner Straße/Propst-Hellmich-Promende begangen Ende September und sollen bis Mitte Oktober laufen.

Radweg kostet Fahrspur

Hintergrund der ganzen Maßnahmen hier: Auf der vielbefahrenen, vierspurigen Berliner Straße sollen in dem Teilstück Fahrradspuren statt jeweils einer Autofahrspur eingerichtet werden – was bisher für sehr viel Zündstoff gesorgt hat, da der Bereich als wichtige Nord-Süd-Achse eh schon zu Spitzenzeiten verkehrlich total überlastet ist – wie auch die Ausweichstrecke Westenfelder Straße. „Ein völliger Wahnsinn, was Grüne und SPD hier durchziehen. Das kostet mich viel Zeit“, sagt ein 40-Jähriger, der dort in diesem Nadelöhr jeden Tag Tag mit dem Auto zur Arbeitsstelle kommen muss. „Aufs Fahrrad kann ich nicht umsteigen, das geht leider nicht. Hat denn jemand aus dieser rotgrünen Koalition, die das beschlossen hat, an uns Arbeitnehmner gedacht, die jeden Tag zur Arbeit kommen müssen? Das ist pure Ideologie und völlig realitätsfern.“

