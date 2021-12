Wattenscheid: Bahn will Übergang bald wieder freigeben

Höntrop. Praktisch „nebenan“ in Essen, am „Weg im Berge“, ist die Deutsche Bahn AG fast fertig mit den Arbeiten am Übergang. Auch am Staleickenweg soll die Sperrung wegen der Modernisierungsmaßnahmen bald wieder aufgehoben werden. Die Straßendecke und sogar die Markierungen sind bereits überholt worden. Am Übergang Ginsterweg/In der Hönnebecke im weiteren Verlauf der Strecke soll die Fahrbahn noch aufgeweitet werden. Nach Baubeginn stieß die Firma allerdings auf eine Versorgungsleitung, die nun erst vom Betreiber verlegt werden müsse, so die DB-Regionalstelle Düsseldorf. Bis dahin wurde die Baustelle in der Höntroper Siedlung wieder abgebaut.

