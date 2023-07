Wattenscheid: Autofahrerin übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Ein Radfahrer (57) aus Bochum ist in Eppendorf bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden.

Eppendorf. Ein Radfahrer (57) aus Bochum ist in Eppendorf bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ihn übersehen.

Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Radfahrer (57) am Mittwochabend in Eppendorf schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin (26) aus Bochum wollte gegen 21.15 Uhr laut Polizei von der Gartenstraße (Fahrtrichtung Munscheider Straße) in Höhe der Hausnummer 76 nach links auf ein Grundstück abbiegen.

Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der auf der Gartenstraße in Richtung Höntroper Straße fuhr. Der Mann kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

