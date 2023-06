Wattenscheid-Mitte. Die Polizei Bochum bittet um Hinweise nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 20. Juni, im Bereich Franz-Werfel-/Bahnhofstraße.

Die Polizei sucht einen Radfahrer, der am Dienstagmorgen, 20. Juni, an einem Verkehrsunfall mit einer Autofahrerin (60) in Bochum-Wattenscheid beteiligt war. Gegen 7 Uhr war eine 60-Jährige mit ihrem Pkw auf der Franz-Werfel-Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs.

Kollision mit Auto in Wattenscheid

Im Einmündungsbereich Franz-Werfel-/Bahnhofstraße kam es zur Kollision mit einem Fahrradfahrer, der einen Radweg auf der Bahnhofstraße in Richtung Hochstraße befuhr. Unmittelbar nach der Kollision habe der Mann gesagt, dass er keinen Schaden am Fahrrad habe und auch keine Unfallaufnahme durch die bereits informierte Polizei wolle. Nach Zeugenangaben fuhr er mit seinem Rad in Richtung Westenfelder Straße davon, obwohl er augenscheinlich verletzt war.

Polizei Bochum sucht Zeugen

Der Unfallbeteiligte wird beschrieben als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und dunkelhäutig. Er habe kurze schwarze Haare und sei mit einer blauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen. Unterwegs sei er mit einem schwarzen Damenrad gewesen. Die Polizei bittet den Radfahrer und weitere Zeugen, sich unter Tel. 0234 / 909 5206 zu melden.

