Ein Auto brannte in Wattenscheid-Mitte; hier ein Symbolbild.

Polizei Wattenscheid: Auto brennt nachts in der Innenstadt

Wattenscheid-Mitte. Nach dem Pkw-Brand in Wattenscheid-Mitte bittet die Polizei Bochum dringend um Zeugenhinweise.

Gegen 2 Uhr in der Nacht kam es am Dienstag in Bochum-Wattenscheid im Bereich Gertrudisstraße/Friedrich-Ebert-Straße zu einem Auto-Brand.

Auto in Wattenscheid ausgebrannt

Auf einem Parkplatz brannte aus noch ungeklärtem Grund ein abgestellter Pkw. Dieser musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer wurden auch zwei daneben stehende Autos beschädigt. Zur Brandursache kann die Polizei derzeit keine Angaben machen. Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise; Tel. 0234/909-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid