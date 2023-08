Wattenscheid: Aufmerksamer Nachbar vertreibt Einbrecher

Wattenscheid. Ein aufmerksamer Nachbar hat in Wattenscheid nach Angaben der Polizei gleich mehrere Einbrecher vertrieben. Nun werden Zeugen gesucht.

Ein aufmerksamer Nachbar hat in Wattenscheid-Leithe am späten Mittwochabend, 16. August, nach Angaben der Polizei mehrere Einbrecher verjagt. Vier bis fünf Menschen schlugen gegen 22.30 Uhr mit Pflastersteinen die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der West-/Lyrenstraße ein, so heißt es. Ein Nachbar (37) habe das gehört und die Gruppe angesprochen, die daraufhin flüchtete.

Die mutmaßlichen Einbrecher fuhren mit einem grauen Nissan Qashqai (vermutlich Baujahr 2022) mit Essener Kennzeichen in Richtung A 40. Nach Zeugenangaben waren es vier oder fünf männliche Täter. Alle seien schwarz gekleidet gewesen und augenscheinlich „deutscher Herkunft“. Hinweise: 0234/909 41 35 oder -4441 (Kriminalwache).

