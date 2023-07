Innenstadt Bochum: An dieser Stolperkante scheiden sich die Geister

Bochum-Wattenscheid. Ladeninhaber kritisiert hochstehende Pflastersteine an Baumwurzel vor seinem Geschäft. Stadt Bochum hat nachgebessert und sieht kein Problem.

Die Meinungen gehen weit auseinander, ob dies eine Stolperfalle ist: Die Rede ist von einer hochstehenden, mit kleineren Steinen gepflasterten Baumscheibe in Höhe der Änderungsschneiderei „Goldene Hand“ an der Westenfelder Straße 20 in der Wattenscheider Fußgängerzone unweit der Ecke zur Bahnhofstraße. Ladeninhaber Abdullah Gürünlü sagt: „Hier sind schon ältere Leute mit ihrem Rollator über einen Pflasterstein im unteren Bereich der hochstehenden Baumwurzel hängengeblieben und gestürzt. Kunden und Passanten, ich habe es gesehen und natürlich auch geholfen.“

Stadt Bochum: Das ist keine Stolperfalle

Die Stadt Bochum sieht das ganz anders. „Ich glaube nicht, dass man hier von einer ,Stolperfalle’ sprechen kann“, erklärt Stadtsprecher Peter van Dyk. Der Gehweg wurde laut Stadt Bochum erst im vergangenen Monat überarbeitet und geebnet. „Das Wurzelwerk befindet sich komplett in der Baumscheibe des Baumes, die nicht zum Gehweg gehört. Und selbst, wenn man an diesem Zustand etwas ändern wollte, ginge das nicht, ohne die Wurzeln und damit den Baum zu beschädigen.“ Dies habe die Stadt Bochum dem Eigentümer des Ladenlokals auch bereits im Gespräch erörtert.

Ladeninhaber schlägt vor, Baum zu versetzen

Das sieht Abdullah Gürünlü anders: „Trotz einiger Nachbesserungen ist der Zustand immer noch nicht optimal. Letztlich kann man diesen mit der hochstehenden Baumwurzel eigentlich nur anders gestalten, indem man den Baum versetzt und durch einen neuen, kleinen Baum ersetzt, dessen Wurzeln halt nicht hoch stehen wie hier jetzt der Fall.“

Und was er noch kritisiert und der Stadt Bochum mitgeteilt hat: „Hier müsste viel häufiger der Müll von der Straße gekehrt werden. Das war früher nie ein Problem gewesen, doch seit einiger Zeit ist der kleine Kehrwagen mit seinem gewissenhaften Fahrer hier nicht mehr unterwegs.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid