Wattenscheid: Absperrung auf Straße nervt schon seit Wochen

Wattenscheid. Schon seit November sorgt eine Absperrung auf dem Wilhelm-Leithe-Weg in Höhe der Ampel an der Ridderstraße für Verkehrsbehinderungen.

Die Ursache für das Absperrgitter sind Schäden am Sinkkasten am rechten Fahrbahnrand. Die Kanalbruchstelle soll nach Angaben der Stadt im Zuge einer größeren Kanalerneuerung in dem Bereich repariert werden.

„Höchste Zeit, dass Erneuerung endlich in Angriff genommen wird“

„Es ist höchste Zeit, dass hier endlich die Erneuerung in Angriff genommen wird. Denn dieser Engpass sorgt für reichlich Staus zu den Stoßzeiten“, sagt ein Anwohner von der Ridderstraße, der jeden Tag die Situation miterlebt. „Leider lassen viele Verkehrsteilnehmer, die an der Kreuzung anhalten müssen, nicht genügend Abstand zu der Absperrung, damit der Gegenverkehr hier passieren kann. Die Folge sind Rückstaus.“

Einen konkreten Zeitraum für die Kanalrerneuerung auf dem Wilhelm-Leithe-Weg gibt es noch nicht. Foto: Drews

Einen konkreten Termin für die Sanierung kann das Tiefbauamt allerdings noch nicht nennen. Am Donnerstag wurden offenbar Bodenproben als vorbereitende Maßnahme genommen.

Dem Plan der Verwaltung für den Kanalneubau am Wilhelm-Leithe-Weg auf 103 Meter Länge (zwischen Ridderstraße und Westenfelder Straße) und in der Heribertistraße auf 37 Meter Länge (ab Graf-Adolf-Straße) hatte die Wattenscheider Bezirksvertretung Ende Oktober 2019 zugestimmt. Aufgrund des schlechten baulichen Zustands (im Fachjargon Klasse „Z0“) hat die Stadt Bochum diese beiden weiteren Kanäle im Erneuerungsprogramm vorgesehen.

Arbeiten werden in offener Bauweise durchgeführt

Die Arbeiten werden in offener Bauweise durchgeführt; abschnittsweise Vollsperrungen sind deshalb nötig. Mit größeren Verkehrsbehinderungen auf dem Wilhelm-Leithe-Weg, der auch von Bogestra-Bussen befahren wird, ist zu rechnen. Geplanter Baubeginn, so teilte die Verwaltung im Oktober in der Wattenscheider Bezirksvertretung mit, sei Anfang 2020. Nach aktueller Auskunft soll die Maßnahme „im Laufe des Jahres“ in Angriff genommen werden. Die Bauzeit beträgt vier Wochen (Heribertistraße) und zehn Wochen (Wilhelm-Leithe-Weg).

Wattenscheid Mittel stehen bereit Die Baukosten für diese beiden Kanalerneuerungsmaßnahmen liegen nach Angaben der Stadtverwaltung bei 190.000 Euro (Wilhelm-Leithe-Weg) und 70.000 Euro (Heribertistraße); die entsprechenden Haushaltsmittel stehen bereit. Da Teilsperrungen für die Sanierungsmaßnahmen nötig sind, werden entsprechende Umleitungsstrecken ausgeschildert. Mit Verkehrsbehinderungen ist also zu rechnen.

Zum Hintergrund: Die Zustimmung der Bezirksregierung Arnsberg zur Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2015 der Stadt Bochum wurde auch unter der Auflage erteilt, dass alle Maßnahmen der Zustandsklasse „Z0“ (unmittelbarer Handlungsbedarf) in die erste Zeitstufe (2015 bis 2020) verschoben und innerhalb dieses Zeitraums saniert werden.

Auch Kanal Heribertistraße wird saniert

Bei der weiteren Überprüfung und Auswertung der vorhandenen Kanaluntersuchungen wurde festgestellt, dass eine größere Anzahl von Maßnahmen der Zustandsklasse „Z0“ nur aus jeweils einer einzigen Kanalhaltung bestehen. Diese baulich sanierungsbedürftigen Kanäle sollen nun im gesamten Stadtgebiet Bochum sukzessive als Einzelmaßnahmen umgesetzt werden.

Aufgrund verschiedener Filterkriterien hatte die Stadt zwei weitere Einzelmaßnahmen (Wilhelm-Leithe-Weg und Heribertistraße) aus dem gesamten Abwasserbeseitigungskonzept herausgesucht und für eine bauliche Sanierung vorbereitet. Da die beiden Maßnahmen die gleichen Randbedingungen in Bezug auf die Lage (gleiche Trassen- und Höhenlage wie der Altbestand) haben, wurde auf die Erstellung von detaillierten Planunterlagen verzichtet. Es wurden lediglich im Vorfeld die relevanten Abfragen zu Altlasten, Kampfmitteln und Versorgungsleitungen durchgeführt.