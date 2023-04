„Vorhang auf“: Bühne im Wichernhaus Günnigfeld groß saniert

„Tanz in den Mai“ heißt es am 30. April im renovierten Wichernhaus in Wattenscheid-Günnigfeld mit Rock’n’Roll live von „Tubeless Tom and The Coal Cats“.

Günnigfeld. Ein Schmuckstück ist aus der Bühne im Wichernhaus in Wattenscheid-Günnigfeld geworden. Dort finden nach der Eröffnung weitere Events statt.

Bühnenreif war die Bühne im evangelischen Wichernhaus in Günnigfeld (Parkallee 20) schon lange nicht mehr – „es wurde Zeit mit der Sanierung“, betont Pfarrer Christian Meier. Deshalb wurde die Bühne nun groß auf Vordermann gebracht.

Wattenscheid: Kirchengemeinde Günnigfeld sagt Dankeschön

Meier betont: „Dank der Förderung durch die Sponsoringaktion der Stadtwerke Bochum und dem großartigen Einsatz des ehrenamtlichen Bauteams der Gemeinde kann nun eine modernisierte Bühne die Herzen vieler Menschen im Bochumer Norden höherschlagen lassen.“ Mit einer Feier der Kirchengemeinde am Sonntag wurde die Bühne nun in Betrieb genommen. In den kommenden Wochen folgen weitere attraktive Veranstaltungen.

Auch Karneval wie mit der Prunksitzung der KG Blau-Weiss Günnigfeld und weitere Events wurden schon im Wichernhaus Wattenscheid-Günnigfeld gefeiert. Foto: KGEVK / WAZ

„Vorhang auf“ hieß es zunächst einmal am Sonntagnachmittag für Gruppen der Gemeinde, die ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher auf die Bühne brachten. Auf dem Programm standen: Mandolinenorchester Fidelitas, die Theatergruppe im Wichernhaus mit einem Akt aus dem aktuellen Theaterstück „Ein Ufo für Günnigfeld“, das am 13. und 18. August 2023 aufgeführt wird, das Günnigfelder Blasorchester, der Kinderclub im Wichernhaus, der Treffpunkt für Menschen mit Behinderung sowie die Band und ein Chor der Gemeinde. Zudem Bilder vom Umbau und ein großes Dankeschön an alle, die sich beim Umbau ehrenamtlich eingebracht haben.

Weitere Events in nächster Zeit

Am kommenden Sonntag, 30. April, lädt die Kirchengemeinde dann zum „Tanz in den Mai“ ein – dann gibt es von der neuen Bühne Rock’n’Roll live von „Tubeless Tom and The Coal Cats“: Stimmgewaltig, stilecht, charmant und mit authentischer Instrumentalisierung präsentiert die Band aus der Nachbarstadt eine kurzweilige Zeitreise zurück in die Anfangszeiten des Rock’n’Roll. Einlass in den Saal mit 1950er-Jahre-Atmosphäre ist ab 19 Uhr. Alle Besucher im 50er Jahre Outfit erhalten ein kostenloses Willkommensgetränk. Karten für zehn Euro gibt es im Vorverkauf im Reformhaus Blank, Oststraße 7, im Friseurbetrieb „Anjas Kamm und Schere“, Günnigfelder Straße 67, im Gemeindebüro (Tel. 02327 / 82348) oder im Wichernhaus.

Schon beim Auftakt am Sonntag war im Wichernhaus in Wattenscheid-Günnigfeld viel los, hier das Mandolinenorchester Fidelitas unter Leitung von Gernot Torma. Foto: CM

Von Mai-Tanz bis Musikabend

Am Samstag, 13. Mai, können sich dann Musikliebhaber auf einen weiteren musikalischen Leckerbissen freuen. Für „Eine Reise durch die Welt des Musicals“ werden im Wichernhaus zwei großartige Sänger erwartet: Jerzy Jeszke, der in Hauptrollen in Musicals wie Les Miserables, Miss Saigon, Tanz der Vampire, Jesus Christ Superstar in Hamburg, Duisburg, Stuttgart und Berlin auf der Bühne stand, sowie Yasmin Browne, die mit ihrer Stimme bereits bei den Londoner Proms in der Royal Albert Hall mitgewirkt hat. Begleitet werden die beiden Sänger von dem Pianisten und Komponisten Raphael Thöne. Moderation und Posaune: Michael Lucka. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintritt frei; am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Und am Sonntag, 21. Mai, ist ab 16.30 Uhr geplant der Musiknachmittag „Evergreens mit Lili Marleen“; Eintritt acht Euro (Datum unter Vorbehalt)..

Pfarrer Meier: „Im letzten Jahr hatte die Kirchengemeinde bei der Sponsoringaktion der Stadtwerke eine Förderung für die Renovierung der Bühne im Wichernhaus bekommen. Die vor allem von einem Team von Ehrenamtlichen durchgeführten Arbeiten sind so weit fortgeschritten, dass die Bühne nun feierlich in Betrieb genommen werden konnte.“

