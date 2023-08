Die Gewinnerin der Show „Voice of Germany“, Anny Ogrezeanu, tritt am 28. Oktober beim Eppendorfer Heimatverein auf. Der Vorverkauf läuft ab 2. September.

Musik „Voice of Germany“-Siegerin gibt Konzert in Bochum

Bochum-Eppendorf. Sie holte bei „Voice of Germany“ den Sieg ins Team von Mark Forster – und steht am 28. Oktober in Bochum-Eppendorf auf der Bühne. So kam es dazu.

Tradition und Moderne verbinden, um so alle Altersgruppen anzusprechen - das ist das Erfolgsrezept des Eppendorfer Heimatvereins (EHV) bei seinen Events. Die Siegerin der erfolgreichen TV-Reihe „Voice of Germany“, Anny Ogrezeanu (22), tritt am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr in der EHV-Museumsscheune an der Engelburger Straße 9 auf und will dort für Stimmung sorgen. Der Vorverkauf startet dort am Samstag, 2. September, ab 15 Uhr. Die Karten kosten 15 Euro, Einlass ist ab 18 Uhr.

Klare Siegerin bei „Voice of Germany“

Mit ihrer außergewöhnlich klaren Stimme und einem klaren Ergebnis beim Televoting von über 41 Prozent hat die 22-Jährige am 4. November die 12. Staffel von „Voice of Germany“ gewonnen (ProSieben/SAT.1). Sie holte dort nicht nur den Titel, sondern auch mit ihrem Coach Marc Forster den ersten Titel für das „Team Mark“. Songs wie Will always love you, Clown, Not about Angels, Run with me sind nur ein kleiner Ausschnitt aus ihrem Repertoire. Sie gibt nun erstmals in Bochum ein Konzert.

Eppendorfer als Helfer im Ahrtal

Der Kontakt nach Eppendorf kam über Alex Bertelt zustande, Mitglied im EHV-Vorstand und Leiter des Festausschusses. Der 27-Jährige lernte die erfolgreiche Sängerin bei seinem ehrenamtlichen Einsatz während der Hilfsaktion nach der Flut im Ahrtal in der Gruppe „Ballern“ kennen und schätzen. Sie wohnt in Wachtberg am Ahrtal. „Meiner Bitte, einmal in Bochum ein Konzert zu geben, hat sie spontan zugestimmt.“

Alex Bertelt aus Bochum-Eppendorf und Sängerin Anny Ogrezeanu, Siegerin von „Voice of Germany 2022“. Foto: VA

Noch höher einzuschätzen sei aber ihr Einsatz als Helferin in der Gruppe „Team Ballern“, wo sie tatkräftig mithilft, den Betroffenen wieder eine Perspektive für das Leben nach der Flutkatastrophe zu geben. Im Overall nimmt sie auch den Pressluft- oder Bohrhammer und jedes andere Werkzeug in die Hand. „Und macht dabei eine kompetente und hervorragende Figur“, erklärt Alex Bertelt. „Da gilt es anzupacken und mitzuhelfen, alles ehrenamtlich.“ Kennengelernt hat er sie bereits vor ihrem Sieg bei „Voice of Germany“.

Sängerin als engagierte Helferin kennengelernt

Er ist in der 20-köpfigen Gruppe „Team Ballern“ auch als Bochumer seit 2021 so fest verankert und im Einsatz, dass er sich, um noch besser helfen zu können, sogar schweres Gerät angeschafft hat. Da musste schon ein Geländewagen her. Jedes Wochenende ist der gelernte Elektriker dort.

Anny Ogrezeanu betont: „Ich freue mich sehr auf Projekte und Möglichkeiten in der Musikwelt.“ Hier hat sie jetzt einen kleinen Einblick erhalten, viele neue Kontakte in der Musikbranche seien seitdem entstanden. „Ich freue mich über jede Anfrage und jeden Auftritt, der zustande kommt.“ Sie konnte schon mit Zoe Wees, Calum Scott und ihrem Coach Mark Forster singen. „Insgesamt schöne und wertvolle Erfahrungen.“ Auch im Alltag werde sie weiterhin erkannt und um Fotos oder Autogramme gebeten. Sie freut sich schon sehr auf den Auftritt in Eppendorf vor rund 150 Gästen.

Der Vorverkauf ist in das nächste EHV-Fest eingebettet: Am Samstag, 2. September, feiert der Verein sein traditionelles Ernte- und Schlachtefest ab 15 Uhr am Museum Engelsburger Straße 9. „Wir zeigen unseren Gästen wie vor 50 Jahren auf einem Bauernhof gelebt und gearbeitet wurde“, so Vorsitzender Gerd Robok. Vom Dreschen mit einem Dreschflegel, über das Kornmahlen in einer großen Kornmühle, bis hin zum Backen im alten Holzbackofen, auch das Buttern wird demonstriert. Im Bauernladen werden bäuerliche Waren (Wurst, Honig usw.) sowie Brot und Obst verkauft. Natürlich gibt es auch selbst gebackenen Kuchen und Waffeln, bis dann gegen 18 Uhr die beliebte Schlachtplatte serviert wird. Gleichzeitig findet der Vorverkauf für das diesjährige Theaterstück und das Konzert mit Anny Ogrezeanu statt.

