Vielfältiges Angebot bei Wattenscheider Gesundheitsmesse

Gesundheitsmesse in Wattenscheid: Organisationen informieren an ihren Ständen über Gesundheitsangebote. (Symbolbild)

Wattenscheid. Zum vierten Mal hat die Gesundheitsmesse in Wattenscheid über lokale Angebote aufgeklärt. Dabei waren auch Angebote für alle Altersgruppen.

Im Rahmen der sechsten Wattenscheider Gesundheitswochen, fand in der Wattenscheider Innenstadt, direkt vor dem Gertrudiscenter, erneut die Gesundheitsmesse statt. Dort gab es Informationen zu Rollatoren, Pflege und Physio-Angeboten.

„Insgesamt zwölf Organisationen sind bei der Gesundheitsmesse mit dabei“, sagt Marion Drewski von Bochum Marketing. Sie selber hat die Gesundheitsmesse mit organisiert und freut sich diesmal vor allem darüber, dass die Messe zum ersten Mal draußen stattfinden kann. Passend dazu scheint in Wattenscheid nämlich die Sonne.

Gesundheitsmesse in Wattenscheid: Rollatoren können Hunderte Euro kosten

Das Angebot an den Ständen ist durchaus vielfältig. Mit dabei ist unter anderem das Sanitätshaus Ilse. Das Wattenscheider Unternehmen informiert an ihrem Stand über Rollatoren aller Art, sogenannte Mobility Scooter und auch Beinprothesen. „Bei den Rollatoren gibt es die klassischen Einsteigermodelle, die so bei rund 80 Euro anfangen, bis hin zu Modellen, die mehrere Hundert Euro kosten“, erklärt Mitarbeiter Marcel Immanuel. Währenddessen fährt eine Seniorin mit ihrem Scooter am Stand vorbei und stellt Fragen zum ausgestellten Modell.

Auch das Marien-Hospital in Wattenscheid ist mit einem Stand vertreten und klärt vor allem über ihr Reha-Angebot auf. Dazu beraten auf der Gesundheitsmesse Ronny Mähre und Jaqueline Bleck. „Sowas ist besonders für Wattenscheid, denn solche Einrichtungen gibt es in einem Stadtteil eher selten“, sagt Mähre.

Nicht nur Angebote für Senioren bei der Gesundheitsmesse

Während sich gerade Angebote wie Mobilitätshilfen oder Pflege eher an Seniorinnen und Senioren richten, sieht die Beratung am Stand von Winkelmann Orthopädie aus Wattenscheid anders aus. Dort werden unter anderem passgenaue Einlagen für alle Altersklassen angefertigt. „Fehlstellungen im Gang sollten schon früh korrigiert werden“, erklärt Mitarbeiter Alf Stachel bei der Gesundheitsmesse. Das sei nicht nur ein Thema für Seniorinnen und Senioren, sondern beginnt eigentlich schon weit davor.

Aber auch die Sinne können bei schwindender Gesundheit schnell an Leistung einbüßen. Für den Fall, dass das Augenlicht mal nachlässt, erzählen Johannes Willenberg und Uwe Klapp von Blickpunkt Auge über ihre Arbeit. Laut Willenberg lassen sich von der Initiative des Deutschen Blinden und Sehbehindertenverbands häufig Seniorinnen und Senioren beraten. „95 Prozent von denen, die bei uns beraten, sind selber sehbehindert. Das macht es oft leichter, die Probleme der Betroffenen nachvollziehen zu können“, beschreibt Klapp.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid