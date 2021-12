Polizei Vermisst in Bochum: Polizei hofft auf Hinweise übers Fahrrad

Bochum-Wattenscheid. Seit dem 21. Dezember 2021 wird der 45-jährige Michael O. aus Bochum-Wattenscheid vermisst. Nun liegt ein Foto seines Fahrrades vor.

Seit dem 21. Dezember 2021 wird der 45-jährige Michael O. aus Wattenscheid vermisst. Nun liegt ein Foto des Fahrrades vor, mit dem der Vermisste nach derzeitigem Stand zuletzt unterwegs gewesen sein soll. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke „Centurion“.

Polizei bittet um Hinweise

Wer hat Michael O. oder sein Fahrrad gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Polizei unter Tel. 0234 909-4441, zur Geschäftszeit an das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder an jede Polizeidienststelle.

